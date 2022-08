„Při rekonstrukci lékárny v roce 2009 až 2011 vznikl ve dvoře objekt zdravotnických potřeb. Na jeho střeše vznikla terasa, která propojuje dům s lékárnou a úzkým bytem a slouží všem, kdo v domech žijí. Proběhla oprava střechy, fasády s výměnou oken, ale prostor bytu zůstal na dlouhá léta nedokončený,“ sdělili architekti Jitka Ressová a Jan Pavézka ze zlínského ellement architects.

Pohled z náměstí.Zdroj: se svolením ellement architects, Nikol Tláskalová a ceskacenazaarchitekturu.cz

Klíčem k řešení se podle nich stalo umístění schodiště a vestavba koupelny, toalety a úložných prostor pod schody, na které navazuje prosklená lávka propojující obě strany podkrovních prostorů.

„Důležité uživatelské funkce se soustředily do centra dispozice. Směrem k náměstí vznikla ložnice s velkým oknem. V prostoru do vnitrobloku s výstupem na terasu je umístěna kuchyně s jídelním stolem a pohovkou. Střed bytu zůstává velkoryse otevřený do podkroví, které je ložnicí, hernou, pracovnou. Zkrátka místem mezi nebem, kostelem a městem,“ dodala autorská dvojice.

Prostorové schéma. Směrem k náměstí vznikla ložnice s velkým oknem. V prostoru do vnitrobloku s výstupem na terasu je umístěna kuchyně s jídelním stolem a pohovkou.Zdroj: se svolením ellement architects, Nikol Tláskalová a ceskacenazaarchitekturu.cz

Propojujícím prvkem spodního prostoru je dubová podlaha. Dřevo dává vyniknout tvarování střešních rovin. „Zároveň vytváří ohraničení prostoru, do kterého vkládáme ostatní materiály ve stupních šedi. Jedinou barvu přináší sluneční svit pronikající skrz žluté spektrum prosklené lávky. Světlo se promítá na kostelní stěnu, která si pod střechou zachovala hrubost fasády. Oblouky zazděných oken se pak nenápadně objevují v tvarování zábradlí schodiště,“ vysvětlili svůj koncept architekti Ressová a Pavézka.

Byt je podle nich loftem i chatou, místem úniku před velkoměstem i prostorem pro nevšední zážitky.