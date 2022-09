Naštvanost a obavy veřejnosti z budoucnosti by se daly krájet. Vyjádřeno číselně, hnutí ANO by podle zářijového průzkumu agentury STEM vyhrálo volby s třiceti procenty a Okamurova SPD by skončila druhá, těsně před ODS. Další dvě koaliční strany oscilují kolem pětiprocentní hranice, lidovci jsou pod ní.

A ještě mezinárodní kontext: ve Švédsku vyhrálo parlamentní volby uskupení, jemuž dominují Švédští demokraté, strana s neonacistickou minulostí. Ve skandinávské zemi se lidé neobrátili doprava kvůli cenám energií, nýbrž z důvodu nezvládnuté imigrace.

Nenápadný návykový převrat

V Česku jde zatím o protest proti zdražování, jemuž vláda neumí čelit. Nenechme se ovšem mýlit. Zespoda probublává otázka, zda kabinet nedělá pro ukrajinské uprchlíky víc než pro domácí obyvatelstvo. V anketě Deníku odpovědělo 88 procent čtenářů, že přesně to činí. Přitom statistická data to vyvracejí. Avšak usadí-li se v hlavách obyvatel nějaký pohled na věc, těžko se z nich dostává ven. I proto bylo zcela namístě televizní vystoupení premiéra Petra Fialy. Lidé potřebují slyšet, že růst cen bude značný, nikoliv však likvidační.

Kromě toho by ale ministři měli dělat i spoustu drobné masarykovské práce. Třeba ujistit, že už připravují legislativní úpravy, které zjednoduší využívání obnovitelných zdrojů, neboť bez licence si bude možné pořídit solární elektrárnu až o výkonu 50 kW.

Je popírání covidu totéž co popírání holokaustu?

Včera to v debatě ČT učinil ministr dopravy Martin Kupka, ale jen jaksi mimochodem. Ačkoliv uchopení energetické krize jako příležitosti je přesně to, co by vláda měla dělat. Neskuhrat, neukazovat věčně na Putina, neházet vinu na Babiše, ale masivně investovat peníze a elán do proměny českého průmyslu i domácností v moderní společnost. K tomu patří nejen technologicky chytrá řešení, ale také konkrétní návody, jak na energiích ušetřit.

Čím víc občanů dokáže Fialův tým do této výzvy zapojit, tím menší budou příští šance populistů a extremistů.