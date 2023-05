Modrá jeskyně v Chorvatsku je jedním z nejpozoruhodnějších přírodních lokací na jadranském pobřeží. Jak už název napovídá, unikátní je tento fenomén právě svým modrým světlem. Najdete ho na ostrově Biševo nedaleko města Komiža.

Jeskyně není příliš velká, nabízí však impozantní podívanou | Foto: Wikimedia Commons, dronepicr, CC BY 2.0

V případě Modré jeskyně nelze očekávat rozsáhlý jeskynní systém. Jeho rozměry jsou 24 metrů na délku a až 15 metrů na šířku, přičemž hloubka vody se v ní pohybuje mezi 3 a 16 metry.

Web Croatia Travel připomněl fakt, že jeskyně i přes svou mimořádnost dlouho unikala pozornosti turistů i potápěčů. Vesměs o ní věděli jen místní rybáři. „Poprvé se sem turisté začali vydávat až na konci 19. století, kdy byla do jeskyně proražena díra dostatečně velká na to, aby do ní mohla vplout loď pro několik lidí,“ napsal web.

Druhý, mnohem širší vstup, se nachází na jižní straně jeskyně ukryt pod hladinou moře. A právě tímto podmořským otvorem do jeskyně pronikají sluneční paprsky, lámou se a odrážejí od dna, což způsobuje modré světlo uvnitř jekyně a stříbřitý odlesk předmětů ve vodě.

„Efekt je to nadpozemský. Nejsilnější je mezi 11. a 13. hodinou,“ přiblížil portál Croatia Travel.

Nejobvyklejší cesta vede na chorvatský ostrov Vis, kam se lze dostat trajektem z města Split. Odtud se pak jede autobusem nebo motorkou na druhou stranu ostrova, do malého rybářského městečka Komiža. Tam si lze pronajmout loď nebo rovnou koupit kompletní výlet na ostrov Biševo. Plavba z Komiže trvá asi hodinu, jak popisuje známý cestovatelský web Atlas Obscura.

A cena vstupenky? „Dospělý zaplatí třináct eur, dítě osm eur,“ uvádí domovský web jeskyně Modra špijla Biševo.

Kvůli obrovskému zájmu je vstup do jeskyně časově omezený. „V létě lze mluvit o turistické pasti. Návštěvníci čekají v až tříhodinových frontách, aby v jeskyni strávili přibližně pět minut,“ uvedl web Croatia Travel. Za příplatek by však mělo i letos jít koupit přednostní vstupenku s přesným určením času návštěvy.

Do modré jeskyně Biševo vyrážejí lidé z celého světa. Svědčí o tom četné recenze - například na specializovaném cestovatelském webu TripAdvisor. Do paměti se tak pevně vryla i cestovateli s uživatelskou přezdívkou SunLifeYachtCharter.

„Za celý život jsem nalétal na svých cestách asi čtyři miliony kilometrů, takže si troufám říci, že se už ve světě trochu vyznám. Proto pokud zamíříte k Jadranu, určitě si toto místo nenechejte ujít. Je něco úžasného, něco, co musíte vidět osobně,“ uvedl americký cestovatel.

Krátký, ale úžasný zážitek

O silném zážitku hovoří i recenzent turistických míst Filip z chorvatského Záhřebu.

„Prohlídka této jeskyně je krátký, ale skvělý pětiminutový zážitek. Pokud přijdete brzy ráno, budete čekat ve frontě o něco kratší. Vplujete dovnitř, průvodce vám povypráví o historii jeskyně, vychutnáte si krásné odlesky modrého světla a vyjdete ven. Není toho moc, ale rozhodně je to jedinečné a stojí za to za návštěvu,“ doplnil.

Většina lidí, kteří Modrou jeskyni navštívili, pak vedle mimořádného zážitku varují před rizikem opravdu dlouhého čekání a také poměrně komplikovanou a zdlouhavou cestu k jeskyni.