Zlatni rat. To je jedna z nejhezčích pláží světa a podle mnohých žebříčků ta nejkrásnější v celém Chorvatsku. Leží na ostrově Brač nedaleko městečka Bol a láká k návštěvě turisty z Evropy i dalších světadílů. Pláž plnou drobných oblázků mají v oblibě i Češi.

I když se na některých fotografiích může zdát, že pláž je z bílého písku, ve skutečnosti je tvořena jemnými drobnými oblázky. Většinou jsou jasně bílé, takže silně a leskle odrážejí sluneční paprsky | Foto: Shutterstock

Pláž Zlatni rat (v překladu Zlatý roh, nebo Zlatý mys) se rozkládá na úpatí vrcholu Vidova Gora vysokého 778 metrů. Jedná se o nejvyšší bod chorvatských ostrovů, což z Brače činí ostrov s nejvyšší nadmořskou výškou v Chorvatsku.

Jak to na unikátní pláži Zlatni rat vypadá:

Jak připomíná web Bol Croatia, pláž Zlatni rat se v hodnocení významných světových médií, jako je New York Times, National Geographic či Insider Travel, opakovaně umístila na předních pozicích.

„Kuriozitou této pláže je skutečnost, že mění svůj tvar a polohu v závislosti na směru a síle větru, přílivu a mořských proudech. Někdy se špička pláže dokonce otočí tak výrazně, že vytvoří něco jako malý bazén,“ uvedl web Bol Croatia. Tvar tak připomíná i kroutící se špičatý jazyk.

„Pláž má každý rok tendenci posunout se o téměř 20 stupňů a protáhnout se asi o třicet centimetrů. Je to skutečný přírodní zázrak, považovaný za symbol chorvatského přímořského cestovního ruchu,“ doplnil specializovaný turistický web My best place.

Obvykle je zde ráno bezvětří a odpoledne fouká vítr, ale jedna strana pláže má vždy klidnou vodu a nabízí skvělé podmínky pro rodiny s malými dětmi.



Podle dostupných údajů má tato fascinující plocha 20 tisíc metrů čtverečních a pohodlně pojme přes 10 tisíc lidí. A nutno dodat, že je zde během sezony nával.

Čtyři možnosti dopravy

A jak se na Zlatni rat dostat? Jsou čtyři možnosti. První z nich je dojet k místu autem, ale za parkování zaplatíte přes deset eur. Lepší je procházka z centra městečka Bol. Cesta vede borovicovým hájem po udržované cestě a volným tempem ji lze zvládnout zhruba za půl hodiny. Využít lze i turistický vláček, či taxi loď. Cena jednosměrné jízdy stojí několik eur.

Zlatni rat je vděčným místem pro focení:

Velkou výzvou je pak hledání kamene štěstí. „Podle legendy platí, že pokud najdete kámen a mušli spojené do tvaru hlemýždě a vezmete si je s sebou, bude vás už navždy provázet štěstí,“ připomíná místní specialitu web VIP Holiday Booker.

Zajímavosti pláže Zlatni rat



Pláž Zlatni rat v Chorvatsku se stala symbolem města Bol i Chorvatska a chorvatská vláda ji chrání jako geomorfologickou památku.



Tato fascinující 500 metrů dlouhá oblázková pláž tvoří malý poloostrov. Je obklopena křišťálově čistým mořem, které přechází z tyrkysové do tmavě modré v pouhých deseti až dvaceti metrech, a je ohraničena starými borovicemi, které tvoří přirozený stín. Pláž se nachází asi dva kilometry od města Bol. Spojuje je promenáda ve stínu borovic.