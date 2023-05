Ve dnech 20. až 22. května se na ústeckých antukových tenisových dvorcích za zimním stadionem uskutečnil Oblastní přebor dorostu.

Ve dnech 20. až 22.května se na ústeckých antukových tenisových dvorcích za zimním stadionem uskutečnil Oblastní přebor dorostu. | Foto: Miroslav Vlach

Na soupisce bylo 35 chlapců a 20 dívek, hrála se čtyřhra i dvouhra. Své talentované sportovce vyslaly do Ústí nad Labem tenisové kluby z Loun, Mostu, Teplic, Frýdlantu v Čechách, Lomnice nad Popelkou, Nového Boru, Hrádku nad Nisou, Klášterce nad Ohří, Kadaně, Jablonce, Liberce a Děčína. Nasazení bylo podle výkonnosti, domácí barvy hájili dva borci, Filip Dvořák a Matěj Červinka, ze Severní Terasy je doplnil ještě Dominik Bešík. Soutěž dívek byla bez domácí účasti. Ředitelem turnaje byl Jaroslav Patyk, hrálo se žlutými míči značky Wilson. Čtyřhry byly ukončeny v neděli, finálové dvouhry byly na programu v pondělí 22. května dopoledne. Věková kategorie do 18 let, finalisté (chlapci i dívky) postupovali do Pardubic na mistrovství republiky, které se uskuteční v srpnu.

Čajů Fest bavil, zahrada Českého rozhlasu v Ústí sálala pohodou



Čtyřhru děvčat vyhrály tenistky z TK Most (Veselá / Matoušková), Modré žaty jim opravdu slušely. Čtyřhru chlapců vyhrál Kesl (Teplice) - Sršeň (Frýdlant v Čechách). „Bylo tu hned několik opravdových tenisových talentů, jedním z nich byl třináctiletý Matyáš Perutka z TK Most. Na tenisových kurtech ho připravuje maminka, ve volných chvílích, kterým moc nemá hraje ještě fotbal. V kategorii starších žáků je druhý, v republikovém žebříčku ( ročníku 2009 ) je patnáctý. Tady sice prohrál v prvním kole, ale je fakt dobrý. Jsem moc rád, že po dlouhých letech se do finále chlapců probojoval domácí tenista Filip Dvořák. Všichni jsme mu drželi palce, ale jeho soupeř z Liberce byl nad jeho síly. Byl jistější a trpělivější. Oba jsou studenti gymnázia, jeden v Krupce, druhý v Liberci," tvrdil hlavní organizátor akce.



Finále chlapci: Jonáš Kučera (TK Liberec) - Filip Dvořák (TK Ústí nad Labem) - 6:0,6:1



Daleko zajímavější a především mnohem delší bylo finále dívek. Hrálo se přes dvě hodiny. Na jedné straně antukového kurtu poskakovala malá dívenka z Mostu Barbora Matoušková(15), proti ní nastoupila nasazená jednička Natálie Mošková (15) z Teplic, která měla v ruce dynamit. První set byl vyrovnaný. Reprezentantka Teplic se prezentovala dělovým podáním, pohyblivá soupeřka ji několikrát nachytala u sítě. Za stavu 6:6 rozhodovala zkrácená hra, vyhrála ji vysoká Natálie. Po krátkém občerstvení se pokračovalo dál, ani jedna z mladých tenistek to nechtěla zabalit. Rozhodla především únava a pár těsných prohozů. Jedna plakala, druhá zářila štěstím.

Finále dívek: Natálie Mošková (TK Teplice) - Barbora Matoušková (TK Most) 7:6.6:3



Dobrý tenis se bude hrát v Ústí i tento víkend. V sobotu 27. května od 10.00 bude pokračovat druhá liga, přijďte se podívat!

Miroslav Vlach

Na břehu Labe hráli Pink Floyd a Beatles, KOLOcafé na nábřeží zahájilo sezonu