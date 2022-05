Podepsané grafické listy Nazdar! s čísly 1-160, trička se stejným motivem jako na grafických listech a nyní nástřik na zdi objektu, v němž sídlí Česká obec sokolská. To jsou grafické prvky, které k výročí 160 let od založení spolku Sokol vytvořil uznávaný streetartista Michal Škapa.

Poslední – a nejviditelnější dílo – malba na zeď - začalo vznikat v noci ze soboty 23. na neděli 24. dubna t. r. Na bíle natřené speciální desky připevněné na zeď historického objektu Tyršova domu, jejichž instalace byla podmínkou památkářů, Michal Škapa dataprojektorem se speciální čočkou promítal grafický návrh, který barvami ve spreji na zeď přenesl.

„Grafika se mi moc líbí. Upozorňuje na to, že v „domě za zdí“ sídlí moderní sportovní a kulturní spolek. Na grafice je i letopočet 1862, který připomíná 160 let od založení, které si letos připomínáme. Takže i ten, kdo by náhodou nevěděl, že zde sídlí Sokol, bude mít důvod přemýšlet, co grafika symbolizuje a možná mu ty sokolí hlavy napoví,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková.

„Tento nápad vznikl v loňském roce a projednávali jsme ho s památkáři, kteří nakonec souhlasili, z čehož mám velkou radost. Grafitti je symbolem toho, že i když má Sokol 160 let, tak je moderní. Nejen ve sportu, ale i v umění, které je nedílnou součástí činnosti našich více než tisíce jednot napříč republikou. Těší mne, že se to v centru Prahy, které bývá některými považováno za skanzen, podařilo,“ uvedl ředitel Kanceláře ČOS Marek Tesař.

„Na grafice je samozřejmě nejvíce vidět sokol, zakomponoval jsem tam i známou grafiku cvičícího muže od Leonarda da Vinciho, pozorný divák odhalí i Tyršův dům. Další součástí jsou i fragmenty mé grafické abecedy a jsou tam i další přenesené části grafiky, které se objevily na grafickém listu,“ řekl ke svému dílu Michal Škapa. Dodal, že na tvorbu této grafiky spotřeboval asi 30 plechovek barvy.

Jiří Reichl, Česká obec sokolská