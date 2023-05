Malé auto pro čtyři, bohatá výbava, rozumná cena a design, s nímž se budete chtít ukázat. Překvapivě může tohle všechno nabídnout nejmenší Dacia. Ještě před pár lety nemyslitelná věc!

Ze Sandera se stalo atraktivní auto, zejména v outdoorové verzi Stepway. | Foto: Viola Procházková

Definitivně pryč jsou časy, kdy dával člověk nákupem Dacie najevo jasné vítězství peněženky nad jakýmkoliv jiným hlediskem. Nová identita, kterou si auta rumunské automobilky oblékla ke konci loňského roku, způsobila, že se teď člověk za Dacií i zálibně ohlédne.

MG ZS je dobrou volbou pro šetrné a praktické ženy. Jako celek příjemně překvapí

Výjimkou není ani nejmenší Sandero, které teď vypadá svěže a moderně. Původní znak zmizel a nahradilo ho minimalistické logo vyvedené ve výrazné bílé barvě, prokoukl i font nápisu na zadní části. Když se vás někdo zeptá, proč zrovna Dacie, klidně můžete říct „Protože se mi líbí,“ a nebude na tom vůbec nic divného.

Platí to obzvlášť u testované verze Stepway, která se od běžného Sandera liší outdoorovým oplastováním, statnějšími proporcemi a také skoro o 40 mm vyšší světlou výškou, která činí 201 milimetrů. Asi se nepředpokládá, že budete se Sanderem jezdit v terénu, vzhledem ke stavu našich silnic se ale zvýšený podvozek hodí i v běžném provozu.

Nečekaně prostorné

Zvenčí je autíčko malinké a skladné, což oceníte zejména ve městě, ale třeba i všude tam, kde jsou úzké silnice a často se na nich míjíte s autobusy či zemědělskou technikou. Vzhledem ke kompaktním rozměrům docela překvapí, že v kabině naopak není o prostor nouze, a to ani na zadních sedadlech.

Až se s vámi kolegové budou chtít svézt z práce, nemusíte se vykrucovat, že se do auta nevejdou. Dozadu se s klidem usadí dospělý člověk, aniž by trpěl, jen se musí smířit s tím, že nemá svůj vlastní nabíjecí port. Ale to zas bude vadit spíš dětem…

Podívejte se na tomto videu, jak vypadají modely Dacia s novou identitou:

Zdroj: Youtube

Také kufr je na velikost auta překvapivě velký. Má objem 410 litrů, šikovné háčky na nákupní tašky a podlážku, kterou si můžete nastavit do dvou poloh. Pod ní se dokonce našlo místo i pro rezervu, což mi vždycky přidá na klidu, neboť s lepicí sadou jsem se nikdy moc nezkamarádila. Co se nevejde do kufru, můžete hodit třeba do střešního nosiče, Sandero má na něj připravené příčníky, chytře schované ve střešních ližinách.

Neurazí kvalitou ani designem

Po prvním usednutí za volant jsem byla opět překvapená, jaký kus cesty Dacia za posledních pár let ušla. Příjemné sedačky s hezkým čalouněním a ozdobným prošíváním, palubní deska potažená látkou, zajímavě tvarované výdechy ventilace… vidím zkrátka příjemné prostředí, které se nemusí obávat srovnání s běžnou evropskou konkurencí. Plasty jsou sice obyčejné a tvrdší, na zpracování ale nenacházím žádné kompromisy, nikde nic nevrže ani neodstává.

Volkswagen Taigo: Malé autíčko, které dokáže „ubytovat” celou rodinu

Ergonomie by mohla jít některým jiným značkám dokonce příkladem. Třeba otočné ovladače klimatizace jsou jedním slovem parádní (za automatickou klimatizaci se připlácí 5000 Kč), oceňuju i tlačítka pod displejem a na volantu. Taktéž renaulťácká páčka pro ovládání audia mi vyhovuje, neboť se dá používat i poslepu, a rychle jsem si zvykla na praktický držák telefonu.

Úplně nadšená nejsem z odezvy displeje infotainmentu, do kterého musím občas ťuknout dvakrát, aby reagoval. V kontextu třídy a ceny ale celkem zanedbatelná muška. Všechny důležité funkce tu jsou.

Dálnici zvládá bez problémů

Pod kapotou testovaného Sandera Stepway se nachází litrový benzínový tříválec s označením TCe 110. Jde o nejsilnější motor, jaký si lze poručit, a jeho 110 koní dokáže s autem jen lehce přesahujícím tunovou hmotnost hýbat velmi pěkně. Malá Dacia hbitě prokličkuje městským provozem a neztratí se ani na okreskách či na dálnici. Motor je na svůj objem docela pružný, nemusíte ho tedy neustále vytáčet až do nebes, na druhou stranu můžete, a pak si užijete svižné svezení.

Dacia pro celodenní využití. Zkoušeli jsme verzi Extreme i se spací vestavbou

Příjemnému projevu motoru napomáhají i dobře poskládané převody šestistupňového manuálu. Překvapilo mě, že ani v dálničních rychlostech a v táhlých kopcích motor neztrácí dech, pokud tedy o víkendu často vyrážíte na výlety nebo na chalupu, nemusíte se obávat, že budete brzda provozu. Spotřebu se mi povedlo udržet pod sedmi litry, a to jsem autíčko nikterak nešetřila.

Podvozek je naladěný spíše na pohodlí, kterému pomáhají i menší kola a silnější pneumatiky. S většinou nerovností si Sandero poradí se ctí, i když na ostřejším příčném prahu vám samozřejmě lehkou herdu do zad dá a na hodně hrbolaté silnici počítejte i s trochou hluku od kol. Pořád je to zkrátka malé a lehké auto se vším, co k tomu patří.

Kolik bude stát?

Základní cena Dacia Sandero je 296 400 Kč, robustnější verze Stepway začíná na 360 900 Kč. Nejvyšší motorizace TCe110 je pak k mání jen s lepší výbavou Expression, a to za cenu 416 400 Kč.

V testovaném autě se připlácelo například za Paket Media NAV s navigací a zrcadlením telefonu (8.500 Kč), Paket Extra s bezklíčovým otevíráním a startováním (8.000 Kč), Paket Parkování Plus s couvací kamerou (8.000 Kč) nebo vyhřívaná přední sedadla (4.000 Kč).