Většina věcí je otázkou tréninku, a tak se i ovládání vozidla v na první pohled nevhodných sexy botkách stává pro ženy běžnou rutinou. Když jsme schopné se v nich naučit půvabně chodit, tak proč ne řídit? Internet je plný návodů, jak na to - ať už názorných na Youtube, nebo košatě rozepsaných v textu. V diskusích se seznámíte s desítkami a stovkami dam, které jezdí ve dvanácticentimetrových jehlách od narození a nikdy neměly nehodu. Dokonce s takovými, které v podpatcích řídí lépe než v teniskách a ještě za svůj řidičský um sklízejí potlesk okolí. Na internetu je zkrátka možné všechno.

Jenže tak dlouho se chodí v jehlách se džbánem pro vodu, až se stane neštěstí, o kterém píše třeba jedna z diskutujících na serveru Módní peklo: „Podpatky mám v lásce a do jisté doby jsem je nesundala ani při řízení auta. Pak se manželova známá zabila v autě, protože se jí podpatek ‚šprajcnul‘ pod pedály a s botou, lépe řečeno s nohou, nešlo hnout. Podotýkám, že na podpatky veškerých velikostí byla zvyklá…”

Podpatky jsou krásná, ženská, sexy záležitost, ale dobře, natož pak bezpečně se v nich řídit nedá. S oběma přimhouřenýma očima si snad ještě lze představit ovládání automatu, ale radši ani to ne. Jde totiž hlavně o brzdu, již je potřeba citlivě dávkovat a v případě nutnosti rychle a silně zašlápnout.

Lodičky v tom nejsou samy

Zde se hodí říct, že nelibost policistů a dopravních expertů se netýká pouze lodiček, ale i dalších typů bot, které ovládání pedálů právě neusnadňují. Tuhá bagančata se silnou neohebnou podrážkou nedávají nohám ani špetku citu, to samé holinky, v nichž se vracíte z houbařské výpravy. Úplným výsměchem bezpečnosti jsou pantofle a žabky, které sklouzávají z nohy a zůstávají vzpříčené pod pedály. A nezabodujete ani s bosýma nohama, které při prudkém sešlápnutí pedálů zabolí a instinktivně uberou na síle. „Automobilka Citroen zveřejnila výsledky průzkumu, ze kterého vyplývá, že průměrný evropský řidič za svou kariéru musí 142x nouzově zabrzdit, aby zabránil srážce,” uvádí Roman Budský, dopravní expert z Platformy VIZE 0. „Ne náhodou v Německu platí, že řidič musí mít na nohou nazuté boty. V opačném případě nemusí pojišťovna při nehodě uhradit vzniklou škodu.“

Co si tedy obout?

Jen si ty lodičky vezměte. Dojděte k autu, sedněte si, zabouchněte dveře a pak se přezujte. Do jarmilek za stopadesát korun od Vietnamců, nebo do kozinkových mokasínů z Pařížské, to už je na vás. Jakákoliv bota, která je plochá a má ohebnou, tenkou podrážku, dává chodidlům potřebný cit a ochranu zároveň. Za volantem vám na chodidla nikdo nekouká a budete z obliga před zákonem, který je leckde v Evropě přísnější než u nás. Nikdy sice neukládá konkrétně, jakou obuv máte mít na nohou, ale formulace typu „obutí řidiče mu nesmí bránit v náležitém ovládání vozidla“ nechává policistům dostatek prostoru, aby vás v případě nehody náležitě vykoupali v průšvihu, až uvidí vaše sexy sandálky na jehlách. Podobné znění má předpis třeba ve Velké Británii nebo v Maďarsku, Německo zase výslovně zakazuje řídit bosky. Speciální řidičské boty uložené v autě problém řeší jednou provždy. Až budete vystupovat, můžete už zase vypadat stoprocentně chic a o teniskách pod sedadlem se nikdo nedozví.