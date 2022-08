„Vím už docela dlouho, že tudy povede vysokorychlostní trať a fandím tomuto záměru. Nevadí mi a určitě je to nutné. Na schůzce 9. června nám byla ale představena takzvaná varianta 3, která by znamenala, že se trať přiblíží k obci, a toho jsem se opravdu lekla. Bylo mi řečeno, že by náš dům byl v takovém případě určen k sanaci,“ říká Jitka Talášová a dodává, že nemovitost zdědila po rodičích a s manželem si ji opravili.