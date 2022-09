„Nehodu evidujeme jako mimořádnou událost, na místo kromě vrtulníku vyjely i tři záchranářské posádky a velkokapacitní sanitka pro situace s více zraněnými. Ošetřili jsme dva dospělé, muž utrpěl středně těžká zranění a převezli jsme jej k dalšímu ošetření do Úrazové nemocnice Brno, žena byla převezena do Fakultní nemocnice Brno k vyloučení vážnějších zranění, utrpěla středně těžká poranění. Nezletilou dívku se středně těžkými zraněními jsme převezli do Dětské nemocnice Brno a malé děvčátko s podezřením na těžké zranění také to dětské nemocnice,“ popsala zásah mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.