Otřesné, odporné… Jen těžko se hledají slova pro to, jak zacházeli majitelé s pejskem Míšou v Černošíně na Tachovsku. Chlupatý chudáček byl uvázaný na skobě u zdi, neměl ani pelíšek. Řetěz měl zarostlý do krku, karabinku zacvaklou skrz kůži, aby neutekl. Byl bez pití, žrádlo bylo plesnivé. Pes byl rodině odebrán a případ řeší policie i veterinární správa.

Pejsek Míša byl krutě týrán. Uvázaný u zdi, řetěz měl zarostlý do krku. Upozorňujeme, že záběry jsou drastické. | Video: se svolením Psího domova Nora

Na to, jak pes trpí, se přišlo úplnou náhodou. Odhalili to policisté, kteří na místo vyjeli kvůli jiné záležitosti. Informovali veterináře a ti se obrátili na Karla Bobála ze Záchranné stanice živočichů Studánka. Ten po zjištění, co se na místě děje, psa rodině ihned za asistence policie odebral.

„Bylo to týrání zvířete. Pes žil v hrozných podmínkách. Měl prošitou karabinu skrz krk, aby se nedostal ze řetězu, který měl zarostlý do krku. Neměl vodu, krmení bylo zcela plesnivé, původně to byla snad nějaká omáčka či polévka. Byl uvázaný u skoby ve zdi, neměl pelíšek, neměl se kam schovat,“ popsal Deníku Bobál s tím, že zubožené zvíře bylo převezeno nejprve k veterinářce k ošetření a poté do útulku. V Psím domově Nora ho nyní léčí, dostává antibiotika, krk mu natírají mastičkami. Jeho stav se zlepšuje.

„Na to, co si chudák prožil, má pořád rád lidi. Když mě vidí, skáče radostí jako pingpongový míček. Je hravý, je to mladý pejsek, maximálně do jednoho a půl roku věku. Už tu lítá s kostičkou…,“ neskrýval radost Bobál.

Pes je teď tedy převzat do náhradní péče a v brzké době by obec s rozšířenou působností, což je Stříbro, měla rozhodnout o jeho oficiálním odebrání. Až bude úplně zaléčen, měl by si ho domů odvést nový páníček.

Zdroj: se svolením Psího domova Nora

Případ samozřejmě řeší veterinární správa i policie. „V současné chvíli čekáme na vyjádření Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, na jehož základě určíme právní kvalifikaci,“ řekla Deníku policejní mluvčí Iva Vršecká. Věc tak může být odložena, postoupena pro přestupek nebo zahájeno trestní stíhání chovatele pro týrání zvířete. Vzhledem ke stavu psa se dá reálně předpokládat třetí varianta.