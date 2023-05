Smrt v plamenech? V letadle i vagónu. Připomeňte si tragické jihomoravské požáry

/PŘEHLED NEJTRAGIČTĚJŠÍCH/ Čtyři lidé uhořeli ve vagónu jedné říjnové noci roku 2020 v Brně. Zřejmě šlo o bezdomovce. Co do počtu obětí, nejtragičtější požár v Jihomoravském kraji za posledních několik let. To platilo až do května 2023. Noční požár obytných buněk v Plotní ulici v Brně ze středy na čtvrtek za sebou zanechal osm obětí. Deník Rovnost pro vás chronologicky zmapoval nejtragičtější požáry v Jihomoravském kraji za období od roku 2015.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu