„Na ten hovor ze 7. září nezapomenu. Prý radši zavolali sanitku a později se ozvou, zda si mám pro syna dojet do školy či nemocnice,“ zavzpomínal David Mandát. Podle hovoru se zdálo, že jde o lehčí zranění. S manželkou nakonec vyrazili do nemocnice, kde je čekal šok.

Zdravotníci rodičům řekli, že syn má vážné popáleniny a je hospitalizovaný na oddělení transplantační a popáleninové chirurgie. „Syn ležel na břiše a byl celý ofáčovaný. Měl popáleniny druhého stupně na devíti procentech těla,“ vzpomíná Mandát.

Ještě týž den se otec vydal do školy, aby zjistil, co se stalo. Od ředitele školy Lukáše Nepokoje se dozvěděl jen to, že jeho syna sedmnáctiletý spolužák na praxi potřísnil těkavou látkou a zapálil. „To bylo vše. Žádná omluva, žádná otázka, jak se daří klukovi. Nic,“ řekl Mandát. Detaily zjistil až druhý den od syna v nemocnici.

Polil ho hořlavinou a škrtl zapalovačem

Ve chvíli, kdy se mistr odborného výcviku vzdálil z pracoviště, zametal chlapec dílnu. V tu chvíli za ním přišel spolužák s tlakovou nádobou na odmašťování a začal mu na záda stříkat její obsah. „I přes několikeré upozornění, ať se na to vykašle, škrtl zapalovačem a zapálil ho,“ popisuje Mandát.

Proč k takovému útoku došlo, není jasné. Událost šetří policie a podle dostupných svědectví šlo o „klukovinu“, která však málem skončila obrovskou tragédií. Jak říká otec oběti, nejde mu o tvrdý trest pro pachatele či odškodné, mrzí ho ale přístup školy po útoku. Podle Mandáta se její vedení o stav chlapce nezajímalo a informace o útoku škola tutlala a nevarovala rodiče spolužáků.

Poprvé se o žhářském útoku všichni dozvěděli až po dvou měsících na třídních schůzkách. Mezitím navíc škola umožnila útočníkovi přejít na jiné učiliště, bez toho, aby do nové školy předala informaci o útoku.

Místo omluvy kárné řízení

Vrcholem pak bylo, když vedení učiliště začalo kárné řízení proti popálenému studentovi kvůli tomu, že měl kvůli převazování ran a následné dvouměsíční rehabilitaci několik zameškaných neomluvených hodin. „Seděl jsem ve sborovně jak vyvrhel před ředitelem a učitelským sborem. Všichni tam řešili, že můj syn měl po této události několik neomluvených hodin, ale nikdo neřešil jeho stav,“ popisuje otec s tím, že omluvenky přitom řádně posílal mailem přímo řediteli školy.

Celou věc nakonec David Mandát předal školnímu ombudsmanovi a České školní inspekci. Ta školu navštívila a na konci prosince vydala resumé, podle nějž škola a její vedení pochybilo hned v několika bodech. Omluvy se rodině popáleného žáka dostalo také od zřizovatele, kterým je Královéhradecký kraj.

Ředitel školy Lukáš Nepokoj ale nadále vidí celou situaci jinak a tvrdí, že se o stav chlapce zajímal. „Vyjádřili jsme lítost nad vzniklou situací. A rodičům jsme nabídli maximální součinnost. Zpětně si však uvědomuji, že jsme se věnovali zejména prošetření a dodržení správných postupů a nevěnovali jsme dostatek pozornosti rodině popáleného žáka,“ řekl Deníku Nepokoj s tím, že škola mohla poskytnout více pomoci a lidského porozumění.

„Rodičům poškozeného žáka se opětovně omlouvám za nedorozumění a zdlouhavost některých našich kroků během komunikace. Velmi mě celá událost mrzí a doufám, že se na naší škole již nebude opakovat,“ dodal.

Celou věc řeší i náměstek královéhradeckého hetmana pro školství Arnošt Štěpánek. „Uvědomuji si, jak je tato věc, která se stala na naší škole, nepříjemná. Překvapilo to nás všechny. Soustředili jsme se na to, abychom celou věc řádně prošetřili,“ řekl Štěpánek. Ten zatím nevidí důvod ředitele odvolat. Dál však chce celou věc řešit a hledá i způsoby, jak obdobným případům předejít.

„Po úrazu provedl šetření odborník způsobilý v oblasti BOZP a požární ochrany. Žádné systémové pochybení školy neshledal. Na jeho doporučení a také v reakci na incident jsme uspořádali mimořádné školení zaměstnanců a opakované proškolení žáků v oblasti BOZP a požární ochrany. Vedle toho byl také přijat další učitel do lakovny pro lepší dohled nad žáky,“ řekl Nepokoj.

Hejtmanství se navíc chystá rozporovat některé závěry České školní inspekce a chce proti nim podat rozklad. „Vedení naší školy podle nás neporušilo žádný zákon ani vyhlášku. Z reakce otce popáleného žáka vnímám to, že vedení školy nevěnovalo dostatečnou pozornost rodině žáka. Nicméně, s podobným incidentem, který vyšetřovala Policie ČR, neměl do té doby nikdo z vedení školy zkušenost, proto chápu, že v jistých krocích při komunikaci došlo k prodlevě,“ uvedl Štěpánek.