Pánové, jak dostali k nabídce od Ústí? Kliský: S Vasilem jsme dělali futsal, krupskou Bocu Juniors. Z okresu jsme ji dostali až do první ligy, ale nakonec jsme ji odmítli hrát, protože jsme neměli žádnou podporu města, které jsme reprezentovali. I proto jsme skončili. Kontaktoval jsem majitele stadionu v Bystřanech pana Horu, že bychom měli zájem obnovit s Vasilem v Bystřanech dospělý fotbal; jestli by nás jako majitel nechal na stadionu hrát pod názvem Spartak Bystřany. Naše debata a vzájemná filozofie s panem Horou a následně i panem Procházkou nás dostala až do Ústí, tedy rovnou do 3. ligy. Knor: Ani minutu jsme neváhali, když jsme dostali nabídku na manažerské pozice. Je to pro nás nová výzva. Pánové Procházka a Hora nám nastínil vizi klubu, líbila se nám. Máme svou ředitelskou kancelář. Skoro obden máme schůzky, na kterých se řeší naplnění zmiňované vize. Důvěřujeme vedení i trenérovi. A důvěru chceme splatit dobrou prací pro ústecký fotbal. Kliský: Cítíme snahu o jednotu názor, o to, aby Ústí byla jedna velká fotbalová rodina, ve které se fotbal bude dělat poctivě. Aby to nebyly jen fráze, abychom ta slova naplnili.

Oba jste Tepličáci. Nelákalo vás pracovat spíš pro FK Teplice?

Knor: Oba Teplicím fandíme. Ale tu nabídku jsme nedostali. Což není chyba Teplic, je to prostě osud, že přišla zrovna od pana Procházky z Ústí.

Kliský: Já jsem už dřív měl touhu Teplicím nějak pomoct, mám svou představu, jak by se fotbal měl dělat. A také, jak by se měl podporovat finančně. I proto jsem vstoupil do politiky, na podzim budu kandidovat za ČSSD v teplických komunálkách. To, že budu v Ústí neznamená, že bych nechtěl z pozice zastupitele města Teplic sklářům pomoct. Pokud se tedy dostanu do zastupitelstva. (úsměv) Zkrátka bych chtěl dosáhnout toho, že podpora fotbalu ze strany města Teplice bude daleko větší, než je nyní. Myslím si, že je reálné, aby podpora vyšší byla, je to jen o prioritách města. A ligový fotbal by prioritou být měl, město reprezentuje snad nejvíc ze všech možných sfér, které ve městě jsou.

Pane Kliský, nebude střetem zájmu, že jste politik?

Kliský: Jsem začínající politik, zatím nemám žádnou moc, nejsem ani v tom zastupitelstvu. Nevidím tam střet zájmu, nevidí ho ani nikdo z klubu. Pokud bych seděl v teplickém zástupku, tak by to také nebyl střet zájmu. Podívejte se, politika se sportem se v současné době prolíná. Do sportu je potřeba získat co nejvíce peněz. Samozřejmě, že reputaci ve financování sportu kazí různé kauzy, například ta pana Pelty. My ale chceme, aby vše bylo transparentní, nechceme dělat nějaké podvody.

Na sociálních sítích se přetřásalo, že jste z Teplic. To se ozvali pravověrní Armové, kteří by patrně rádi viděli ve vedení ústecké srdcaře.

Knor: My to chápeme. Neznají nás. Myslí si, že přišli dva kluci, co se někde plácali na okrese ve futsale, že si to čutali sami pro sebe. Nevidí, že za tím byly čtyři roky tvrdé práce, že jsme se něco naučili. Věřím, že až nás poznají, tak změní názor.

Můžete prozradit vizi klubu, o které byla krátce řeč?

Kliský: Není to žádné tajemství. Hlavní je pro nás všechny stabilita klubu, a to jak finanční, tak i co se týče kádru.

A co návrat do druhé ligy?

Kliský: Já nechci říkat, že by to měla být priorita. Na druhou stranu zase nechci, aby si fanoušci mysleli, že se chceme plácat někde uprostřed. Máme ty nejvyšší sportovní cíle, jaké jsou reálné v kontextu současných událostí. Ale prioritou je pro nás hlavně ta stabilita. Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet. Je v ní několik ambiciózních týmů, například Brozany, Most, Viktorka Žižkov. Špička bude nabitá.

Když se podíváme na váš současný kádr, ve kterém je řada hráčů z kraje a i okresu, řada mládežníků, tak si upřímně myslím, že to na boj o postup nebude…

Knor: Je pravda, že tu máme na zkoušku i hráče, kteří hráli nižší soutěže. Trenér Tesařík jim slíbil, že absolvují celou přípravu a pak se uvidí, kam se posunou, na co budou mít. Máme tu i několik hodně talentovaných mladíků, kteří už v minulé sezoně nakoukli do druhé ligy. První zápas s Teplicemi nám naznačil, že by ten kádr nemusel být špatný. Ale pochopitelně ho chceme doplnit o zkušené hráče. Pracujeme na tom, aby přišli dva tři zkušení a hotoví hráči.

Může se v Armě objevit i někdo z vašeho bývalého futsalového klubu?

Knor: Ano, i na této variantě pracujeme. Brazilci, které jsme měli v týmu, hrají i velký fotbal. Futsalově převyšovali soupeře, což byli i fotbalisti z druhé ligy. Proto si myslím, že by se mohli prosadit i v Ústí. Teď hlavně potřebujeme poznat stávající kádr, který čítá 26 hráčů. Něco nám ukázal zápas s Teplicemi, v týdnu nás čeká utkání s Libercem. Pak si řekneme, kdo ano, kdo ne, kde nejvíc musíme posílit.

Kliský: Máme vizi i v herním stylu. Nechceme hrát to, co hraje většina, ale cílem je hrát vysoký nátlakový fotbal. Chceme lidi bavit. I kdybychom třeba v první sezoně byly pátí a hráli pohledný fotbal, který se bude divákům líbit, tak budeme spokojenější, než kdybychom díky nějakému „zanďouru” byli nahoře. Jde nám i i to, aby se ústecký divák vrátil do hlediště. Zároveň s ním chceme pracovat i marketinkově, v této oblasti také vidíme rezervy.

I trenér Tesařík říkal, že má svou vizi, ze které neustoupí.

Kliský: To je přesně tohle. V klubu z toho ustoupit nechceme, jsme jednotní.

Knor: Máme mladý tým, proto chceme hrát fyzicky náročný fotbal.

Jaký Dušan Tesařík je trenér?

Kliský: Máme s ním stejnou filozofii, to nás spojuje. Znám ho dobře z Novosedlic, kde trénoval. Je náročný, hodně komunikativní. Chce sázet na mládí, chce si vychovávat své hráče.

Chcete spolupracovat i okolními týmy? Třeba s Teplicemi?

Knor: Ano, určitě chceme. Jsme Tepličáci, chodili jsme na zápasy na Stínadla, rozhodně se spolupráci nebráníme, spíš naopak. Ta spolupráce musí být přínosná pro oba kluby. Chápeme, že v současné době k nám Teplice těžko pošlou hráče hostovat, když jsme ve třetí lize, kde samy mají béčko. I proto se chceme do budoucna vrátit do druhé ligy, to pak bude spolupráce přínosná jak pro nás, tak i pro ně.

A co mládež?

Kliský: Ta je pro nás hodně důležitá, protože mládež je základem každého klubu. I my ji chceme mít co nejkvalitnější. Ale v Ústí je mládež od áčka oddělená, zatím proto řešíme hlavně áčko.

Ještě k futsalu, protože mít možnost hrát první ligu také není úplně k zahození. Neuvažovali jste nad tím, že klub přesunete z Krupky do jiného města, kde byste podporu měli větší?

Kliský: Zkoumali jsme možnosti přesunout klub do Teplic, ale tam by to bylo úplně stejné, podpora dospělého sportu je i v Teplicích minimální. Chtěli jsme hrát buď v Krupce, nebo v Teplicích.

Knor: Když skončil Svarog, tak jsme dostali nabídku hrát místo něho nejvyšší soutěž. I jsme splnili licenční řízení, už jsme měli černé na bílém, že budeme hrát ligu. Ale rozhodli jsme se nakonec hrát jen divizi, protože od města jsme neměli téměř žádnou podporu, hlavní prioritou v Krupce je fotbal.

Ve futsale tedy bude hrát Boca Juniors divizi?

Kliský: Když jsme dostali nabídku od pánů Hory a Procházky, tak jsme se chtěli soustředit jen na fotbal. Takže ne, futsalový klub Boca Juniors zanikl.

Vasil Knor (vlevo)

Není pro vás zklamáním, jak se celkově sponzoři chovají k futsalu, jak je futsal veřejností vnímaný?

Knor: Teď s odstupem času si můžeme nalít čistého vína. Zklamání to je. Ale musíme říct, že Boca byla naše srdcovka, naše dítě. Máme s ní plno zážitků, získali jsme řadu zkušeností. Stálo to za to, vlastně jsme se dotkli vrcholu. Myslím, že s naším týmem jsme v lize mohli hrát v top čtyřce. Z tohoto pohledu je konec škoda. Ale je pravda, že futsal je u nás spíš popelkou, na vyšší fotbalovou ligu by sponzoři asi slyšeli víc.

Říkáte, že v Teplicích je podpora dospělého sportu minimální. Ono se ale chlubí, že dětem dává na sport vysoké položky, nedávno zveřejnilo, že sportující mládež podpořilo 21 milióny korun.

Kliský: Město Teplice podporuje sport mládeže, a to poměrně pochybným systémem, kdy sportovní klub, který má minimální náklady, dostává stejný příspěvek na dítě, jaký dostává v tomto kontextu sportovní klub s astronomickými náklady. Sport dospělých pak nepodporuje vůbec, alespoň tedy pokud se jedná o ty nejvyšší soutěže. A když podporu města Teplic do profi sportu srovnáme s podporou jiných ligových měst, ať už je to fotbal, hokej nebo futsal, tak je ten rozdíl diametrální. V zmiňovaném Hradci Králové jde jen do fotbalu 40 milionů. Proč by to nemělo jít v Teplicích? Fotbalový klub Teplic město reprezentuje, dělá mu dobrou reklamu, ligoví fotbalisti jsou vzorem pro děti. Ano, děti jsou základ, ale je nutná i nadstavba. Zvlášť tady na severu, kde sport chcípá, když to řeknu natvrdo.

Knor: Co jsme viděli ve futsale, tak ve třetí i druhé lize byly kluby, které neměly skoro žádné sponzory, ale díky podpoře měst měli bezproblémový chod, měli i na trenéra, autobusovou dopravu.

Jaká bude podpora fotbalu v Ústí nad Labem?

Knor: Ústí je město sportu, do fotbalu nějaké miliony dá. I proto jsme se rozhodli do Ústí jít. Vidíme tu větší perspektivu.

Pane Knore, vy budete do fotbalu dávat peníze ze své firmy, které jste dával do futsalu?

Knor: Ne, nevstupuji do Army finančně, s Romanem nám byly nabídnuté manažerské funkce. Pan Procházka po nás chce manažerskou práci, protože se mu líbilo, jak jsme ve futsale dotáhli Bocu z okresu do ligy. Všiml si naší práce, cítí, že děláme sport srdcem, na pro prachy.

A do budoucna byste neváhal do fotbalu vstoupit finančně?

Knor: Možná někdy v budoucnu, to nevylučuji. Nyní se ale počítá s financováním fotbalu primárně ze strany města plus k tomu máme uzavřené i nějaké sponzorské smlouvy. Našim úkolem zároveň je přivést nové sponzory.