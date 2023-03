Jeden z nejkrásnějších stadionů a sportovních areálů Ústeckého kraje najdete v Chomutově. Divizní stánek místního FC Chomutov s tréninkovým zázemím má vyhřívaný přírodní trávník odpovídající rozměrům UEFA 105 x 68 metrů, ze všech stran je obklopený tribunami, kdy hlavní je zastřešená. Na stadionu může fandit zhruba 4 800 sedících diváků.

Chomutov - Vilémov 0:2 | Video: Deník/František Bílek

Sportovní redakce Deníku vybrala tři fotbalové areály v Ústeckém kraji, které dostávají Divokou kartu. Prvním je stánek fotbalistů FC Chomutov, kteří aktuálně hrají divizi. V divize hraje také klub SK Stap-Tratec Vilémov, který se o svůj fotbalový areál opravdu vzorně stará. Třetím do party je klub TJ Mojžíř. Tamní fotbalisté bojují v krajské I.A třídě, na jejich domácí zápasy chodí velký počet fanoušků. Celý areál se nedávno dočkal nutné rekonstrukce kabin.

Teď zpátky do Chomutova. Není tak divu, že v nedávné minulosti na chomutovském stadionu například zápasy Ligy mistrů odehrály fotbalistky Sparty, ženská reprezentace tady zase s oblibou pořádala soustředění před důležitými kvalifikačními zápasy. Zázemí tady našli reprezentační mladíci. Stadion má totiž velkou výhodu v tom, že nedaleko je hotel, kde se fotbalové výběry mohly ubytovat.

I samotné zázemí stadionu je špičkové – prosklené prostory, moderní šatny, vrátnice a prostor pro občerstvení. Navíc Chomutov si svoje sportoviště umístil nedaleko hokejové ROCKNET arény, kde v současnosti bojují o postup do druhé nejvyšší soutěže místní Piráti. Co by kamenem dohodil je chomutovský aquasvět a kino.

