Víte, že…

… z Krajského přeboru Ústeckého kraje starších dorostenců se už jeden celek odhlásil? Po podzimu svou účast vzdalo Dynamo Podlusky, soutěž se tak dohrává s jedenácti týmy.

Jeho tým je v tabulce předposlední, během čtrnácti zápasů získal šest bodů, všechny na podzim. „Už tehdy jsme to lepili. Někdy jsme se taky nesešli, třeba v Žatci jsme dostali dvacet, i když je v tabulce poslední. Je to na pi*u,” ulevil si Valentýn Ferko, krupský obránce, který ale v posledních dvou zápasech musel do branky. V Proboštově dostal patnáct branek, doma od Strupčic třiadvacet.

„Už před utkáním jsme věděli, že prohrajeme. Na začátku jsme ještě bojovali, měli síly, ale pak to už bylo o ničem. Už to nešlo. Přáli jsme si, ať je konec,” byl Ferko upřímný.

Deák souhlasí, že je těžké za krajně nepříznivého stavu a v okleštěném kádru bojovat. „Já jim před utkáním říkal, ať si zahrají fotbal, když už přišli, ať nejančí. Chápu, že pak už neměli motivaci, byli frustrovaní. Strupčice jsou v tabulce nahoře, ten rozdíl je obrovský. Nepomohlo ani to, že hrály také v osmi. Ale za gesto fair play děkujeme,” vzkázal krupský kouč soupeři.

Nejvíc gólů v utkání Krupka - Strupčice dal Stanislav Uhlíř. Za záda brankáře Valentýna Ferka se trefil pětkrát. Čtyři přesné zásahy si připsal Filip Tajmr, pět hráčů dalo po dvou brankách.

Ten totiž tři své hráče hokejově prostřídával, počet fotbalistů na obou stranách byl tak stejný - každý tým nastoupil s osmi hráči v poli a brankářem. „Dohodli jsme se tak, přišlo nám to fér. Ale pro nás by bylo lepší, kdybychom spíš kvalitně potrénovali. Naši starší dorostenci totiž trénují s dospělými,” přiblížil Luděk Pěnkava, který v Krupce vedl strupčický tým z lavičky.

I SK Strupčice, druhý celek tabulky, má ale se starším dorostem problémy, což Pěnkava potvrdil. „Od nové sezony dorost mít nebudeme, hráči, kteří v něm jsou teď, přechází do chlapů, uděláme ještě béčko. Teď ale chceme soutěž dohrát co nejlépe, ideálně ji vyhrát. Rozhodující bude zápas s Litoměřickem na začátku června.”

Zdroj: Deník/František Bílek

Krupka na půdu vedoucího Litoměřicka do Mlékojed jede už v sobotu. Soutěž chce dohrát, stejně jako bylo pro ni prioritní dohrát zápas se Strupčicemi. „Nabádal jsem kluky, ať nezkoušejí fingovat nějaký zranění, prostě zápas skrečovat. V příští sezoně se nám do staršího dorostu přesunou kluci ze starších žáků, kterými tým už teď doplňujeme, tak by se to mělo zlepšit. Škoda, že nemohli být teď, ale hráli souběžně svůj zápas. Po sezoně se k nám přesune sedm osm kluků a věřím, že zase budeme mít tým, který bude hrát vyrovnanější utkání,” zakončil Deák přemítání o problémech dorostenecké kategorie.

Nutno dodat, že problémy Krupky zčásti zapříčinil i podzimní neoprávněný start jednoho z hráčů v duelu s Proboštovem, který už věkem mezi dorostence nepatřil. Tehdejší vedoucí družstva za něj byl disciplinárně potrestaný. „Ano, měli jsme ´černocha´. Tato praktika je, zejména v době po covidu, běžná. Dříve byla výjimečná," hájil se tehdy Jan Bokoč, jemuž disciplinární komise napařila tři měsíce. Nyní už v FK Krupka nepůsobí.