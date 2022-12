Luďku, dokážete říct, jak to s financováním fotbalu v Krupce do budoucna bude? Nevím. Snažím se starat jen o fotbal, ale pochopitelně tohle se také řeší. Teď dochází ve vedení města ke změnám, nikdo z nás neví, kolik peněz bude fotbalový klub dostávat. Ukáže to až čas.

Ve vedení fotbalového klubu je Karel Rouček, který byl řadu let místostarostou Krupky. Současné vedení dlouhou dobu toužilo po jeho svrhnutí. Nemáte obavu, že se bude snažit fotbalový klub výrazně odříznout od finančního toku, když je pan Rouček jeho šéfem?

Fakt nevím. Může tomu tak být, nevím. Bude záležet, jak se Karel s vedením města domluví. Já věřím, že to dopadne dobře a město bude sport a fotbal nadále podporovat. V klubu není jen áčko, ale v mládeži je řada kluků a holek, kteří hrají fotbal.

Karel Rouček (předseda FK Krupka): Obávám se, že se politika města vůči sportu výrazně změní

„Tato sezona je finančně zajištěna, trenér Altman a jeho realizační tým mají záruky, že se dohraje. Co bude dál, to nevíme. Obávám se, že politika nového vedení města vůči sportu se výrazně změní. Naší prioritou v klubu bude především udržet mládež, to je budoucnost fotbalu v Krupce. S podzimem jsem spokojený, trenér a jeho tým odvedl dobrou práci."



Jan Bokoč (nový městský zastupitel): Nevíme, jak to s dotacemi bude. Uděláme vše pro to, aby se případná omezení netýkala mládeže

„Nové vedení má ambice měnit věci k lepšímu, chce najít systém. Ten bohužel minulé vedení nemělo potřebu hledat, řízení města včetně financí bylo účelové, něco za něco atd. Financování sportovních a kulturních aktivit ve městě Krupka až doposud probíhalo přes dotační programy ´Sport´´ a ´Volný čas´. Nové vedení města podmiňovalo zachování těchto programů (tak, jak doposud byly hodnoceny) jen v případě, že nová opozice dodá několik let slibovanou koncepci sportu v Krupce. Bohužel nic nedodala, proto jsme nechali připravit nové ´Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Krupka´. Tyto zásady by měly být předloženy na letošním posledním zastupitelstvu, aby mohly být dotační programy vyhlášeny co nejdříve. Jen pro ilustraci - v roce 2022 bylo vyplaceno v 70 žádostech kolem 2,7 miliónu korun . Z toho jen FK Krupka dostal 1,1 miliónů, navíc mu bylo odpuštěno placení elektriky. Můj odhad rozpočtu krupského fotbalu včetně všech dotací do roku 2021 je 2-2,5 miliónu. Pokud by k nějakému omezení došlo, tak uděláme vše pro to, aby se netýkalo mládeže. Na každý pád ale můžu vyloučit, že by ze strany nového vedení města docházelo k nějaké mstě vedení fotbalového klubu. Nyní ale nevíme, jak to s dotacemi do sportu bude, protože vzhledem ke stavu a době budeme minimálně do února 2023 v rozpočtovém provizoriu; nevíme, o kolik nám narostou náklady na energie, zejména elektřina ve školách a školkách. Například jen plyn šel o 100 procent nahoru."

Nemáte ani náznak, jak by to vše mohlo být?

Ani náznak… Ale samozřejmě, že jsme v nejistotě. Bude se to pak lámat. Na jaro máme vše zajištěné, to Karel Rouček garantoval. Ale jak to bude dál, to opravdu nevíme.

Pojďme k samotnému fotbalu. Máte za sebou premiéru v roli hlavního kouče, jak jste si to vše užíval?

Protože se nám celkem dařilo, máme velký bodový polštář na sestup a na jeře můžeme být v klidu a dát šancí širšímu kádru, abychom zapracovali další kluky, tak jsem si to užíval. Kdybychom byli dole, tak by to byly spíš nervy.

Vy jste byl nějakou dobu v Krupce asistentem. Určitě musí být velkou změnou najednou být hlavním koučem.

Máte pravdu. Jako asistent jsem to na začátku prožíval, ale pak jsem si zvykl. Hlavní slovo měl Martin Kučera, to byl hlavní trenér. Teď jsem hlavní trenér já, prožívám to víc. Rozhodně to pro mě není všední záležitost. Občas i zařvu, ale říkám klukům, že když řvu, tak si to nemají brát osobně. Prostě to teď zase prožívám tak, jako když jsem v minulosti sám hrál. (úsměv)

Bude to určitě i tím, že teď do týmu i víc vidíte, máte větší zodpovědnost.

Je to tak. Vím, kdo je nakopnutý, zraněný, mám tedy logické obavy, kým ho nahradím, jak se to během zápasu bude vyvíjet. Jsou to takové fotbalové trenérské šachy. Je to zajímavé, opravdu to prožívám. A jak už jsem řekl, tak vzhledem k výsledkům si to i užívám.

Jste šestí, to je na premiéru dobrý výsledek.

Celkově vše klapalo. Máme tu dobré podmínky, vedení má podávalo pomocnou ruku, tým se posílil. Účast na tréninkách byla solidní, nadprůměrná; kluci hráli to, co jsme si řekli. I některé zápasy, které jsme výsledkově nezvládli, byly dobré. Třeba ten s Kadaní; kluci hráli dobrý fotbal, ale bohužel čtyři minuty před koncem dostali branku, kvůli které jsme prohráli. Ale chválil jsem je, protože hráli fantasticky, podle mých představ; byly tam kombinace, signály, střelba. Prostě se může stát, že i když hrajeme dobře, tak ta odměna v podobě bodů nepřijde. Ale pokud tak budeme hrát příště, určitě se dostaví.

V létě Krupce odešly opory Kolář a Suchý. Povedlo se je plnohodnotně nahradit?

Určitě, stoprocentně! Chvilinku to všem trvalo, ale pak mančaft poznali, zapadli do něj. Skrčený dal spoustu gólů, Kerner to odbojoval, odjezdil a Dědič do toho dal zkušenost, kterou jsme potřebovali. Nechci ale chválit jen tyhle tři, dobře hrál celý mančaft.

Bude tým v zimě posilovat?

Máme dva zraněné, ti se vrátí, tak to budou posily. Někteří hráči možná odejdou, jeden dva, tak to bude v rovnováze. Ale možná někdo nový přijde, pár lidí máme nakontaktováno.

Máte vyřešený post brankáře i na jaro?

Před sezonou se nám zranil Valeš, celý podzim odchytal Stoklasa. Měl dřív trošku zaječí úmysly, ale angažmá ve vyšší soutěži mu nevyšlo, tak zůstal. Valy se uzdraví, tak s těma dvěma počítáme i na jaro.

Je těžké získat posily?

Není těžké ty kluky oslovit, ale je pak na nich, jestli k nám přijdou. Myslím, že podmínky jim můžeme nabídnout dobré; máme tu pěkný areál, dobrou fotbalovou partu. Uvidíme.

Jaké budou jarní cíle?

My jsme se hlavně nechtěli namočit do sestupových vod. Moc jsme sestavu netočili, ustálila se. A když byla vítězná, tak jsem ctil, že se nemění. Na jaře bychom rádi zapojili víc lidí, když můžeme hrát v klidu. Chci, aby se rozehráli ti, kteří chyběli pro zranění, aby se zapracovali nováčci a mlaďoši. Ta cesta bude cíl.

O jaký fotbal se snažíte?

My chtěli být co nejvíc na balonu, hrát kombinačně, uvolnit si prostory, dostat do do pásma po lajnách, pak centry, zakončování. Neměla to být žádná nakopávaná. Už od gólmana chceme hrát po zemi. Ale je jasné, že když je někdo pod tlakem, tak nemůže nic vymýšlet.

Na fotbal, který popisujete, ale potřebujete vhodné typy lidí.

V tom je výhoda koncepční práce, kterou jsme už s Martinem Kučerou začali. Chtěli jsme eliminovat nakopávání, tak jsme vybírali hráče, kteří chtějí a umí hrát fotbal podle našeho gusta.

Jaký je krajský přebor?

Ta soutěž je vyrovnaná. Každý může porazit každého. Sleduji, že v každém kole je nějaké překvapení. I proto musíme být na jaře pořád ve střehu, i když náš cíl je jasný.