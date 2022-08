„Trénujeme ve velkém počtu, tréninky mají obrovský náboj, jsou výživné, i já mám po nich dost. Z trenérů a jeho práce mám velmi dobrý pocit. Petr Němec je obrovská osobnost, ve fotbale něco dokázal. Dokázali jsme zkvalitnit kádr, i proto chceme být na špici I. A třídy. Nesleduji ostatní týmy, netuším, kdo bude nahoře. My se ale chceme poprat o postup, do krajského přeboru podle mě patříme. Mohli jsme ho už hrát, bylo nám nabídnuto jít nahoru ze třetího místa. Ale chceme si kraj vykopat na hřišti a zažít pak oslavy postupu,“ řekl Michal Račuk o cílech do nové sezony.

„Pro nás jde o překvapivou, ale zaslouženou remízu. V prvním poločase jsme domácí zaskočili a zaslouženě vedli. Po změně stran domácí zatlačili a utkání otočili. Pak šli do deseti a my jsme v nastaveném čase vyrovnali. V penaltách jsme selhali. Hráči podali kolektivní a bojovný výkon. Je potřeba pochválit výkon mladých rozhodčích,“ vyjádřil se vedoucí týmu Junioru Děčín Miroslav Tyl.

Přebor odstartoval! Nováček se rozjel parádně. Nový tým vyfasoval hned pohlavek

Radost měl hned na startu soutěže nováček z Nového Sedla, který s nulou vzadu vypráskal třemi góly Ervěnice-Jirkov.

„Jsem rád, že se nám premiéra povedla a utkání se líbilo. Chtěli jsme ukázat lidem, kteří se tady o fotbal zasloužili a fandí nám, že to, co jsme hráli v uplynulé sezóně, budeme hrát i v A třídě. Chceme hrát naší hru. Celek jsme neomladili. Jako jediný přišel Pepa Baierl. Nechtěli jsme posilovat. Je nás dvacet a tak je to zbytečné. V Sedle budu i nadále pokračovat jako hrající trenér. Nebudu pouze v případech, kdy se to bude krýt s utkáním Slavoje, který má samozřejmě přednost,“ uzavřel po zápase spokojený Richard Zelinka.

Vyrovnaný duel přineslo měření sil mezi domácí Šluknovem a Dobroměřicemi, které nakonec po penaltách urvali domácí 2:1.

„My jsme nastoupili v sestavě včetně pěti nových posil, byl to těžký zápas. Byl to náš teprve třetí společný zápas, tak se ještě sehráváme. Přesto se hrál pohledný fotbal a bojovalo se o každý metr hřiště. Zápas byl vyrovnaný a rozhodovaly standardní situace, ze kterých skórovaly oba týmy. Zápas se mohl překlopit na obě strany, ale nikomu se nepodařilo proměnit svojí šanci a tak musely rozhodnout pokutové kopy. V těch jsme byli stoprocentní a tak dva body zůstaly doma,“ těšilo šluknovského záložníka Ladislava Čurgaliho mladšího.

Radost zavládla v Rumburku, kam na otvírák sezony dorazil Klášterec. Domácí si došli pro tři body za tři góly a výhru 3:1.

„Výsledek se nerodil vůbec lehce. Od začátku jsme byli jasně lepším týmem, ale soupeř z první střely na branku udeřil. My spalovali šance, to bylo snad na dva zápasy. Když už to vypadalo na remízu, ke konci jsme dali dvě branky a nakonec zaslouženě porazili neoblíbeného soupeře,“ mnul si ruce domácí útočník Jakub Chlada, autor třetí rumburské branky.

Modrá v prvním kole vyhořela v Libouchci 1:4. Už před zápasem to měla složité…

„Dali jsem dohromady dvanáct lidí, bohužel nepřišel brankář Matějka, naše opora. Chytal hráč z pole, to nám nepomohlo. Naši hráči z Brazílie se dostali do republiky ve čtvrtek a bohužel vyhořeli. Nic nám nefungovalo, dostali jsme komický druhý gól. Libouchec byl lepší, bojovnější a vyhrál zaslouženě. Ještě se pokusíme posílit a sehnat trenéra,“ řekl vedoucí Jiskry Modré Ladislav Michalec.