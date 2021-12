Byl to nejlepší podzimní zápas svěřenců trenéra Martina Kučery; Modlany začali demontovat od samého začátku, hosté v derby totiž totálně zaspali. A není bez zajímavosti, že první dva góly jim dal Jaroslav Zaspal. „Jo, to bylo hodně vtipné. V desáté minutě to už bylo 3:0, já byl bez gólu. Byl jsem z toho trošku nervózní, naštěstí jsme pak kopali penaltu, tak jsem si vzal míč. Sice jsem byl faulovaný, ten by na ni jít neměl, ale já si věřil,” líčí Suchý začátek svého střeleckého galapředstavení.

Rychlý nástup modlanské hráče položil, na hřišti bylo jen jedno mužstvo. Suchý stihl ještě do poločasu hattrick, po hodině hry přidal svou čtvrtou branku. „Pak jsem střídal. Potřeboval jsem si odpočinout, byl jsem pokopaný. A plán byl, že dáme možnost mladším hráčům, když to bude rozhodnuté. Za ty čtyři góly jsem byl rád, i když spoluhráč Kolář moc rád nebyl, protože jsem při čtvrtým chrtil, mohl jsem mu přihrát,” přiznává obdivovatel portugalského fenoménu jménem Cristiano Ronaldo.

Kadaňského Králíka položil na pekáč

Jak již zaznělo, čtyřbrankový počin není výjimečný, na začátku podzimu 2018 Suchý doslova řádil v Kadani, kde během prvního poločasu položil domácího brankáře Králíka na pekáč. „Ty góly nepadly jen mojí zásluhou, výborně hráli i ostatní, já jsem jen těžil z jejich práce. Měli jsme i pár signálů, které nacvičujeme. I podle mého jsme těch branek měli dát víc,” vykládal tehdy.

Matěj Suchý platil v mládežnických letech za velký fotbalový talent, například na podzim 2014 dal v ústeckém dresu 16 branek v sedmnácti duelech České ligy dorostu. „Mám před sebou poslední půlrok v dorostu, takže tomu teď chci dát úplně všechno. Nejideálnějším scénářem by bylo hrát v áčku Army," snil o velkém fotbalu. Osud tomu ale chtěl jinak, trenér Martin Vrtiška, který ho v ranných fotbalových letech vedl, si ho stáhl do Krupky. V ní nyní patří k nejzkušenějším plejerům. „S Pokorným a Valešem jsme tu nejdéle, jinak se to hodně protočilo, jsou tu hlavně mladí hráči,” potvrzuje.

Krupka podává nevyrovnané výkony

Krupka zažila bídný start do sezony, ve čtvrtém utkání spadla na pusu v Srbicích, kde prohrála 1:11. Nějaký čas jí trvalo, než se zvedla, druhá půlka podzimu ale byla o poznání úspěšnější než ta první. „Chytli jsme se doma s Perštejnem, byla tam nějaká šňůra, sedalo si to. Ale pořád máme kolísavé výsledky. Za mě nemáme špatný kádr, jen tu jsou mladí hráči, kteří ještě nejsou vyhraní. My starší musíme být lídři, začít to táhnout. Na hřišti i v kabině,” uvědomuje si 25letý fotbalista.

V Krupce je Matěj Suchý spokojený. Nabídky odjinud měl, ale prý byly takového typu, že by ho nové angažmá nikam neposunulo. „Je tu dobrá parta, nic mi tu nechybí. Jsem tu s kluky, se kterými jsem hrál už v Ústí, to mi vyhovuje. A do Ústí je to jen nějakých patnáct minut, takže pohoda.”

Rodinná firma šlape, bubákem je lockdown

Krátkou vzdálenost si pochvaluje i proto, že díky ní pohodlně stíhá svou práci. „Máme rodinou firmu Mar-Mat CZ, rozvážíme s tátou ovoce a zeleninu do hotelů, restaurací, škol, školek, zoologické zahrady. Zboží máme z jižních i středních Čech, z Německa. Dělám více méně vše, teda kromě papírování, s účetnictvím nám pomáhá babička. Ta byla u vzniku firmy, rodina podniká snad čtyřicet let. Takže už máme stálou klientelu."

Méně příjemné je pro Suchého brzké vstávání, na nohou je už v půl čtvrté. „Zvykl jsem si, dokážu se přizpůsobit. Ve dvanáct, nebo v jednu už mám hotovo. Abych nebyl unavený, tak si někdy zdřímnu, pak je trénink. Nechybím na žádném, v tom je to super.”

V budoucnu by právě krupský fotbalista měl rodinnou firmu převzít. „Tak nějak se s tím počítá. Tak se na to připravuju. Je to fajn podnikání, baví mě to,” usmívá se spokojeně. Jen už nikdy nechce začít tvrdý lockdown. „Když bylo všechno zavřené, tak to byla katastrofa, přežívali jsme. Snad už nic podobného nepřijde,” přeje si.