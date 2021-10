Krupští zabrali, po pohovorech tři duely za sebou vyhráli. Krupka zažila bláznivý start do nové sezony. Její první tři utkání musely rozhodnout až penaltové rozstřely, pak ji v Srbicích vyprášili domácí kožich jedenácti brankami. „Tam jsme se úplně sesypali. Jinak nás soupeři nepřehrávali, jen nás sráželo psychicky, že jsme nedávali tutovky. V týmu pak nebyl nikdo, kdo by to vzal na sebe, kdo by zvedl prapor. Kluci se schovávali, báli se něco udělat, báli se chyb. Byli zalezlí, z toho pak pramenily fauly, standardky, zbytečné góly,” líčí Kučera, jemuž v Krupce dělá asistenta Luděk Altman.

Při četných nezdarech šla dolů i jejich psychika. „Nebylo to dobré, přenášel jsem si to domů, pořád jsem nad tím dumal. Říkal jsem Martinu Vrtiškovi, jestli by nebylo dobré, aby tým dostal nějaký nový impuls, třeba trenérský. Také pořád sháníme nějakého zkušeného hráče, ale to není jednoduché, tak vaříme z toho, co máme. Martin nás povzbudil, dal nám čas. Sezení měl jak s námi, trenéry, tak i s hráči,” přibližuje krupský trenér.

Neudělala Krupka v létě chybu, když se zbavila zkušeného záložníka Martina Sigmunda? Nepomohl by v krizových chvílích svou zkušeností? „Je pravda, že on je ten typ hráče, které potřebujeme. Ale my chtěli, aby u nás byli jen ti hráči, kteří chodí na tréninky. To Martin nebyl. Cítili jsme, že nemá z kabiny podporu, navíc vinou absence na trénincích šla dolů i jeho kondice. Proto jsme se domluvili, že vzájemná spolupráce už pokračovat nebude,” vysvětluje Kučera problematiku jeho odchodu.

Po pohovorech s vedením se Krupští zvedli, série tří vyhraných zápasů je z posledního místa vynesla na desátý flek. „Cítíme, že si náš mladý tým začíná sedat. S Perštejnem jsme vyhráli se štěstím, v Žatci jsme domácí, ze kterých jsme měli obavy, více méně přehrávali, a naposledy s Horním Jiřetínem jsme vzestupnou tendenci výkonů potvrdili. Hned je v kabině lepší nálada, psychicky se dostávají do pohody.”

V sobotu bude chtít Krupka pohodu potvrdit v Brné, kde jí ale čeká velmi těžký zápas. Domácí tým totiž třikrát v řadě vyhrál, o body dokázal obrat i favorizované Srbice a naposledy dal v Kadani pět branek.