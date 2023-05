/FOTOGALERIE, VIDEO/ Odčinily drtivý debakl na hřišti lídra z Českých Budějovic z minulého kola a zároveň vrátily Táborsku těsnou porážku z podzimního vzájemného měření sil. Fotbalistky SK Klatovy 1898 soupeřky z jihu Čech zdolaly v rámci nedělního 14. kola letošního ročníku céčkové skupiny České divize žen tím nejtěsnějším možným rozdílem. Na domácím hřišti trefila tři body Julie Chobotová.

Česká divize žen, skupina C (14. kolo): SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) - FC Táborsko 1:0. | Video: Yvetta Chmelová

Oba týmy měly před víkendovým duelem ve městě pod Černou věží stejný počet bodů (17 bodů), a tak se dal očekávat bojovný a vyrovnaný duel.

Po úvodním oťukávání měly více ze hry hostující fotbalistky, a hned na začátku úspěšně překazila brejk táborské útočnici domácí gólmanka Marie Hofmeisterová. Záhy se začaly více osmělovat Klatovanky, které měly častěji míč na svých kopačkách, ale žádným větším nebezpečím pro brankářku Táborska nebyly. Naopak v 15. minutě na druhé straně hřiště přerušila hostující akci jedna z klatovských hráček jen za cenu faulu, ovšem táborská kapitánka Pavlína Kubů z nařízeného přímého kopu bránu přestřelila.

Záhy bylo horko na opačném pólu hřiště, ale s pokusy Natálie Presslové a Lucie Elisabeth Dubské si gólmanka Táborska Veronika Pěchová poradila.

Ovšem ve 24. minutě hry vybídla Martina Rovňanová rychlonohou spoluhráčku Julii Chobotovou, a ta přesnou střelou pod břevno nedala gólmance Táborska sebemenší šanci. Za pěknou akci a vedoucí gól sklidily hráčky Klatov od početného publika dlouhý a zasloužený potlesk.

SK Klatovy 1898 - FC Táborsko 1:0 (Česká divize žen, skupina C, 14. kolo).Zdroj: Yvetta Chmelová

Ale hostující Táborsko inkasovaný gól na kolena nesrazil. Naopak přidalo, a své hostitelky ve třicáté minutě pěkně zlobilo. Ale Klatovy skvěle podržela Marie Hofmeisterová, která vychytala unikající Ester Měřínskou.

Uvedená hráčka nadělala klatovské defenzivě hodně starostí, naštěstí se ale nedokázala střelecky prosadit. Ani na její pěkný centr před bránu Klatov žádná ze spoluhráček nedosáhla. V poslední minutě prvního poločasu ještě zahrozily domácí fotbalistky, které jsou v soutěži nováčkem, ale kulička si po pokusu Kristýny Lucákové cestu do sítě Táborska bohužel nenašla.

Druhé dějství nabídlo dost šancí, ale gól už diváci neviděli

Úvod druhé půle přinesl především bitvu mezi oběma vápny, až po osmi minutách hry prověřila pozornost hostující gólmanky domácí Lucia Elisabeth Dubská. Ta byla při chuti, ale ani její další pokus kýženým gólem, který by hostitelky dostal do dvougólového trháku, neskončil. V těchto minutách měly více ze hry Klatovy. V publiku to jen zašumělo, když míč z přímého kopu poslala Julie Chobotová do velkého vápna před bránu Táborska, kde ovšem kapitánka Klatov Markéta Rajalová nedokázala využít zaváhání gólmanky soupeřek.

V 63. minutě po chybě klatovské defenzivy uhasila nebezpečí pozorná brankářka Marie Hofmeisterová, která balon vyrazila na roh. Poté míč od rohového praporku proletěl jen vápnem, naštěstí pro Klatovy…

Zdroj: Yvetta Chmelová

Na druhé straně ze stejné herní situace kopu poslala míč do vápna Julie Chobotová, ale ani tady žádná z domácích hráček neuspěla. Protlačit balon do sítě se nepodařilo hrající trenérce Petře Čubanové, která se chvíli poté sice dostala ke střele, ale míč kopla jen do náruče brankářky Táborska.

Hostující hráčka s číslem patnáct na zádech, teprve patnáctiletá Ester Měřínská, v žádném případě nevyčnívala na hřišti svými centimetry (naopak patřila k těm nejmenším), ale brala dech svým umem a rychlostí. A nadělala klatovským fotbalistkám hodně problémů. V 75. minutě ji v úniku překazila gólové choutky klatovská kapitánka Markéta Rajalová, která zkušeně uklidila míč do bezpečí. O tři minuty později prověřila pozornost brankářky Táborska agilní Julie Chobotová, na druhé straně hřiště pak hostující kapitánka Pavlína Kubů z nebezpečné vzdálenosti poslala míč ze standardky mimo tři tyče Klatov.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Závěr zápasu patřil klatovským hráčkám, které hnalo skvělé publikum. V 85. minutě zařadila na nejvyšší rychlostní stupeň Julie Chobotová, z poloviny hřiště utekla všem až před bránu Táborska, ale míč poslala jen do náruče gólmanky.

Stejně tak to záhy dopadlo i se střelou Lucie Elisabeth Dubské. Pak ještě pálila Petra Čubanová, ale těsně vedle, a gólem neskočila ani další svižná rána neúnavné Julie Chobotové, která z volného přímého kopu mířila nad břevno. V první minutě nastavení mohly domácí hráčky přece jen přidat druhou branku, ale pumelici Martiny Rovňanové zastavila horní branková konstrukce. A nic víc se už na hřišti na Rozvoji nestalo, protože hvizd píšťalky hlavního sudího Josefa Abrahama duel, ve kterém nazuly kopačky (a hrály) trenérky obou týmů, ukončil.

Tým v červených dresech sklidil od freneticky fandícího klatovského publika potlesk, fotbalistky pak svým příznivcům poděkovaly vítězným pokřikem a tradiční děkovačkou. „Byla to určitá satisfakce a do jisté míry i odčinění vysoké porážky v Českých Budějovicích,“ uvedla po utkání hrající trenérka SK Klatovy 1898 Petra Čubanová a zároveň připomněla, že vítězství nad Táborskem je velice důležité. Vždyť Jihočešky jsou sousedkami Klatov v tabulce a ziskem tří bodů Klatovy soupeřkám odskočily na rozdíl tří bodů, na kontě jich mají celkem dvacet. „Rozhodla větší vůle po vítězství. A měly jsme dvanáctého hráče v podobě našich fantastických fanoušků. Ti nás hnali na vítězstvím. Patří jim náš velký dík,“ vyzdvihla a děkovala Petra Čubanová.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Klatovským fotbalistkám aktuálně patří v devítičlenné soutěži čtvrté místo, ale to mohou vylepšit již v neděli opět doma na ikonickém Rozvoji, kde od 10.30 hodin hostí předposlední tým tabulky TJ Blatná, se kterým na podzim na jeho hřišti uhrály jen bod za remízu 1:1. „Přijďte nás podpořit, přijďte fandit, budeme vás potřebovat,“ láká na zajímavou podívanou klatovská kapitánka Markéta Rajalová. „A udělejte si trochu více času, po utkání s vámi moc rádi posedíme a moc rádi vás pohostíme v Hospůdce v ofsajdu. Tímto vás všechny, naše skvělé fanoušky a naše příznivce, srdečně zveme na tohle posezení, chceme vám alespoň trošku poděkovat za skvělou podporu, kterou od vás po celou sezonu máme,“ zve na utkání a posezení kapitánka fotbalistek.

SK Klatovy 1898 – FC Táborsko 1:0

Zdroj: Yvetta Chmelová

Poločas: 1:0. Branka: 24. Chobotová. Rozhodčí: Josef Abraham. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Sestava SK Klatovy 1898: Hofmeisterová – Rajalová, Němcová, Farná, Voráčová, Rovňanová, Petrželková, Čubanová, Chobotová, Presslová, Dubská. Střídající hráčky: Röschelová, Pešlová, Kováříková, Šafandová, Lucáková, Hrachová, Müllerová. Trenérka: Petra Čubanová. Sestava FC Táborsko: Pěchová –Matoušková, Mrázková, Tichá, Kubů, Tichá, Dvořáková, Čechová, Měřínská, Bálková, Hrstková. Střídající hráčky: Horáková, Kakosová, Fusková, Vesecká. Trenérka: Lenka Kakosová.

