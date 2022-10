Petr Čech kdysi prohlásil, že nejhůř se mu chytalo právě proti Holubovi. To už je vysvědčení jaksepatří. Slova brankářské legendy by zřejmě podepsal i gólman (a kapitán) Chroustovic Tomáš Pospíšil, byť někdejší kanonýr Sparty či Jablonce se v okresním přeboru změnil spíše na nahrávače.

Za hvězdou s cejchem: Šimák zahodil neřesti, láska k fotbalu ho zachránila

„Góly samozřejmě střílím rád i na této úrovni. Nicméně když je někdo z mých spoluhráčů líp postavený, tak mu nahraji. Tady je jedno, kdo dá góly, hlavně abychom se fotbalem bavili,“ naplňuje Holub krédo nižších soutěží.

Klid v koncovce

V prvním poločase víkendového mače přihrával na oba góly Dřenic (přestávkové skóre 2:1), po změně stran už se hrálo pouze na jednu bránu. Tu hostující. A dočkal se i Holub.

„Původně jsem měl v plánu napálit to z voleje, ale pak jsem si přihrávku zpracoval. Počkal jsem si, až budu mít balon u nohy, a technicky jsem to uklidil za tyč,“ lakonicky zhodnotil Holub svůj příspěvek.

Jeho tým přehrál protivníka především zkušenostmi. Hemží se to v něm třicátníky i čtyřicátníky.

Za hvězdou, kterou srazil koronavirus: Brousek Gedeon (ne)byl duší Chomutova

„Narazili jsme na mladého běhavého soupeře. To ale není novinkou, protože každý tým je mladší než ten náš. Ve druhé půli jsme ale dali hodně gólů. Takže naši fanoušci i my můžeme být spokojeni. A po utkání jsme si mohli dát zaslouženě pivko,“ usmíval se Holub.

Z tribuny dřenického stánku se na jeho adresu ozývala pochvalná slova a také poznámky, že se proti Chroustovicím nějak vybičoval. Prý ho motivovala přítomnost reportérů. „Jasně. Všichni jsme se chtěli ukázat,“ smál se. „Ne. Vážně. Člověk si jde jednou týdně zahrát mistrák, a tak se vydá ze všech sil. Teď mám týden na to, dát se do kupy do dalšího zápasu,“ vyhlíží.

Ostřílení veteráni

Příznivci Dřenic se musejí na každý domácí zápas těšit. Na okresní úroveň mají nadprůměrný tým, který může zabušit na vrata krajské I. B třídy. Kromě Holuba za něj hraje například i někdejší slávista Petr Vladyka.

„Je úžasné chodit se dívat na takové hráče. Sledovat Radima Holuba je opravdu zážitek. Je vidět, že to stále má na noze. Při jeho jedné asistenci jsem si myslel, že se ukopl, ale on to dal přesně do volného prostoru a byl z toho náš gól,“ uznale pokyvuje dlouholetý fanoušek Ondřej Grbavčic.

Za hvězdou Slavie: Piták má bříško, ale dál září. Co o něm říkají fanoušci?

Díky známým ex-ligistům má ulehčenou pozici i dřenický trenér Martin Spilko. „Jsou to výborní kluci do party. Jim člověk ani nemusí moc radit. Je na nich vidět, jak moc mají rádi fotbal. Pro mě je důležité, že berou ostatní kluky. Snaží se s nimi hrát. Je to s nimi jednoduché. Kromě mě promlouvá v kabině i tzv. rada starších. Ale konkrétně Radim není žádný mluvčí. Ani nemusí být, za něj hovoří výkony na hřišti,“ pochvaluje si dřenický trenér Martin Spilko.

Zdá se, že v Dřenicích nemusel být Deník naposledy.