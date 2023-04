Původní hymnu pro hradecký hokejový klub nazpívala kapela Teplá Buchta, před čtyřmi roky však došlo ke změně a šanci dostala Mantra HK. Jak píseň vznikala? „Byla to týmová věc, dělali jsme na tom všichni, i na textu. Sešli jsme se ve zkušebně a podle nápadů jsme vytvořili nějaký nástřel, jak by to asi mohlo být,“ říká Mašek.

Jiří Mašek.Zdroj: FC Slavia Hradec Králové

Samotná tvorba zabrala hradecké kapele několik měsíců. „Troufnu si říct, že třeba takové dva tři měsíce jsme na tom dělali. Něco se vám líbí, pak se vám to zase nelíbí, něco nahraješ, něco vyhodíš. Je to hodně o těch detailech,“ přibližuje gólman, který v sedmačtyřiceti letech pravidelně chytá krajský přebor. Se Slavií je však trošku za očekáváním, neboť ambiciózní mančaft má velkou ztrátu na vedoucí Solnici.

Ale zpátky k hymně pro Mountfield. Mašek v paměti vyloví vzpomínky na požadavky hokejového klubu. „Žádné velké nebyly. Šli jsme to nahrát do studia a oni si to pak vystříhali do videoklipu,“ zavzpomíná a dodá: „Poslali k nám borce, který točil klip s námi. Nahráli jsme celou skladbu a oni si pak vystříhali do hymny, co tam potřebovali, aby to navazovalo na hokej. Jsme metalová kapela, ale pojali jsme to v tvrdší muzice, což byl i požadavek vedení. Zkrátka aby to mělo koule, když ta muzika jede.“

Jiří Mašek.Zdroj: Mantra HK

Hymna sklidila u hradecké veřejnosti pozitivní reakce, našli se ale i tací, kterým se nelíbila. „Měli jsme na to kladné ohlasy, které převažovaly, ale dostávali jsme i různé hejty, že je to strašidelné a že předchozí hymna byla lepší. Mimochodem ta od Teplé Buchty byla taky moc pěkná,“ chválí Mašek.

Pro kapelu to byla zajímavá zkušenost. „Pro nás šlo o něco nového, ale za mě to byla parádní práce, aby byli osloveni i ostatní lidi. Mně se to i po letech moc líbí, ale jak jsem říkal, dostali jsme i řadu hejtů,“ uzavírá „Máša“.