Fotbalová Hřebeč nepřestává udivovat okolí. Nováček divize na soutěž pořádně zbrojí a nový přírůstek nosí nejslavnější jméno. Slovenský záložník Dušan Švento získal v kariéře šest mistrovských titulů v Česku a Rakousku, hrál na Euru za slovenskou reprezentaci a v roce 2006 byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem naší nejvyšší soutěže.

Dušan Švento (vpravo) a jeho kamarád Jozef Janík - oba se dohodli, že ex-slávista bude hrát za Hřebeč | Foto: SK Hřebeč

„Splním si sen a zase si zahraji se svým kamarádem jako před lety v Ružomberoku,“ směje se jeden z manažerů SK Hřebeč Jozef Janík, který skutečně se Šventem kdysi kopal. A pochopitelně právě on jeho příchod zrealizoval.

Kroky obou se brzy rozdělily. Janík, vystudovaný inženýr, si zahrál také na zajímavých adresách včetně Itálie, ale fotbal se jeho obživou nestal.

U Šventa tomu bylo jinak. Zazářil ve Slavii, kde kopal od roku 2005 a získal tři tituly. Byl jednou z hlavních postav klubu, který ho v roce 2009 prodal do mocného Red Bull Salzburg za dva miliony eur.

Lákadlo pro fanoušky

Také na západě Rakouska se brzy zabydlel a i tady získal tři tituly mistra, než v roce 2014 změnil adresu a naskočil do německého velkoklubu 1.FC Köln. Pak se ještě jednou vrátil do Slavie, když překonala svoje finanční problémy, ale brzdilo ho zranění.

To už bylo po jeho největším reprezentačním úspěchu. V roce 2015 slavil se Slováky jejich historicky první samostatný postup na Euro 2016 do Francie, kde v konkurenci Walesu, Ruska a Anglie postoupili do osmifinále. Tam nestačili na Němce.

Dušanu Šventovi je sedmatřicet let a ve formě se udržoval i v posledních letech, hlavně jako trenér jedné z nejlepších mládežnických akademií na světě v Red Bull Salzburg.

Divizní soutěž v Česku by mu ale neměla dělat potíže a spolu s dalšími exligisty Jakubem Podaným, Janem Prosekem či Tomášem Jablonským bude lákadlem pro fanoušky nejen ve Hřebči, ale také na stadionech soupeřů.

A Hřebečáci budou mít v týmu další "italskou hvězdu", protože zatímco Jablonskému nikdo neřekne jinak než Baggio, Švento zase dlouhodobě obdivuje Franceska Tottiho.