Rajnoch běsnil. Ty zm*de, co to pískáš ty ču*áku, nadával bývalý reprezentant

Pořádnou spršku vulgárních nadávek si vyslechl rozhodčí v utkání středočeské A třídy. „Jdi do p*dele ty zm*de, co to pískáš ty ču*áku arogantní.“ Přesně tohle vypustil ze svých úst bývalý fotbalový reprezentant Jan Rajnoch, který ve čtyřiceti letech kope za Jíloviště. Běsnění Rajnocha přihlížel i jeho současný spoluhráč a sparťanská legenda Horst Seigl.

Bývalý ligový fotbalista a reprezentant Jan Rajnoch hraje I.A třídu za Jíloviště. | Foto: Antonín Vydra

Rajnoch se ve víkendovém utkání s Nelahozevsí neudržel a sprostě sjel rozhodčího Lukáše Hlavničku. Ve druhé půli si v přerušené hře pěkně od plic zanadával. „Jdi do p*dele ty zm*de, co to pískáš ty ču*áku arogantní,“ spustil Rajnoch. Za svůj sprostý výlev na adresu sudího uviděl červenou kartu a musel si jít zchladit hlavu pod sprchu. Oslabené Jíloviště následně ztratilo vedení a zápas prohrálo 1:2. Legenda na vesnici. Rozhodčí vás klidně seřežou, říká exligový kanonýr Siegl Mimochodem, při střetu těchto dvou rivalů před rokem a půl uviděl červenou kartu Siegl, který coby trenér Jíloviště vstoupil na hrací plochu. Pak ho za urážku rozhodčího následoval i jeho syn vykonávající funkci vedoucího mužstva. „Utkání totálně zkazil rozhodčí svým jednoznačně tendenčním posuzováním. Bohužel jsem se nedokázal udržet a nepříliš lichotivě jsem mu řekl, co si o něm myslím,“ vrátil se k incidentu Rajnoch ve svém pravidelném glosáři na webu sport.cz. Učebnicové chování fotbalového trenéra mládeže, představitele Fevoluce a v neposlední řadě šéfa okresního fotbalového svazu Prahy - Západ. Minulý rok se posmíval mladým fotbalistům a letos tohle. Krásný, noblesní občan na správném míště. Jste velkým vzorem pro mladé.@RajnochJ17 pic.twitter.com/Vz4hHTew5q — Burkina Bobo ?? (@bobo_burkina) April 26, 2022 Někdejší prvoligový stoper, který si zahrál i v Německu a Turecku, po kariéře bojuje ve hnutí Fevoluce za očistu fotbalu. Zároveň dělá šéfa okresního fotbalového svazu Praha-západ. Za vulgarity se omluvil „Dal jsem se do boje za očistu fotbalu, ale pokud budou řídit zápasy sudí, jako jistý pan Hlavnička, tak se to určitě nepodaří. Přitom si proti sobě šly zahrát dvě party kluků, které se nikam necpou. Na naší lavičce seděl Horst Siegl, u hostů byl Honza Vorel. Kluci v obou týmech byli výkonem rozhodčího znechucení,“ líčil Rajnoch, který působí i v roli televizního experta. Rajnoch už je šéf, co ti další? "Berbrův" kraj čeká volební maraton Za své vulgární chování se omluvil. „Mrzí mě s odstupem, že jsem použil sprostá slova, vím, že dostanu trest. Jediné, co v tuhle chvíli můžu slíbit, že budu pokračovat v boji za očistu fotbalu, aby i v amatérském fotbale vítězil hlavně sportovní duch, diváci odcházeli spokojeni a děti měly motivaci jej hrát a užívat si ho.“