Bičovský už dal trénování sbohem, nyní se věnuje golfu. „Chodím na Barboru, tam je to pěkné. Projdu se, zahraju si, jsem v pohybu,” líčí. Fotbal ale pochopitelně bedlivě sleduje. Na podzim se snažil být na všech domácích duelech Teplic. Kučerovi, a později Jarošíkovi svěřence sledoval po boku dalších bývalých hráčů. „Máme takovou partu, sedím tam například s Jirkou Sedláčkem nebo Jirkou Němcem, Frantou Frankem.”

Od teplických fotbalistů očekává zlepšení, současné patnácté místo totiž znamená ošidnou baráž. „Sledoval jsem, že se vedení snažilo v zimě tým posílit. Nějaké změny byly nutné, aby to bylo lepší než na podzim. Ale jestli to bylo posílení dobré a dostatečné, ukážou až mistrovské zápasy. V přípravě se dařilo, ale to je něco jiného. Každopádně výhry v přípravě s kvalitními soupeři můžou týmu zvednout sebevědomí.”

Právě nízké sebevědomí je podle Přemysla Bičovského jednou z příčin podzimního nezdaru. „Několikrát se prohrálo, pak se dělaly zbytečné chyby. A také tam byla řada neproměněných šancí. Důsledkem toho byly ztráty; Teplice nedokázaly dovést do vítězného konce i dobře rozehraná utkání.”

Slavný fotbalista hodnotí pozitivně trenérskou výměnu, byť zprvu nenesla ovoce. „Ona každá výměna může pomoct, protože se v týmu nastartuje určitý proces. Také jde o to, že se každý může ukázat před novým koučem. Zachránit ligu nebude pro Jarošíka legrace.”

A jestli těch trenérských změn nebylo v Teplicích za poslední dobu až moc? „Víte, jak to je, když se nedaří. Nejde vyměnit celý kádr, jednodušší je vyměnit trenéra.”

O Teplicích se poslední roky traduje, že jsou na tom špatně finančně, což se také odráží na jejich postavení v tabulce. Bičovský ale o ekonomice klubu příliš spekulovat nechce. „Do toho já nevidím. Je ale pravda, že když máte peníze, tak můžete kupovat kvalitnější hráče. A když se pak hraje o záchranu, tak ti kvalitní hrát o padáka jít nechtějí. Anebo nejsou peníze na jejich plat. Ale vedení se snaží získat někoho ze Sparty, Slavie, pokud se tam nedostane do kádru áčka. A i takoví hráči kvalitu mají.”

Boj o záchranu i o titul bude na jaře zajímavý, jednoznačnější ale podle teplického odchovance je situace na ligovém chvostu. „Karviná už má velkou ztrátu. Na druhou stranu se také snažila posílit. Hodně naznačí první kola. Slezané hrají na Slavii, to budou mít těžké. Důležitější bude zápas Teplic s Bohemkou. Teplice potřebují vyhrát, hostům by možná stačil bod. Komu budu fandit? Víte, já to neprožívám. Dívám se na fotbal, bavím se.”

Když přijde řeč na to, kdo si může dělat čáku na oslavy titulu, Přemysl Bičovský rychle odpovídá. „Nejkvalitnější kádr má pořád Slavia, i když už tak nedominuje. Sparta a Plzeň mají také dobré celky. Ve všech těchto týmech jsou zkušení trenéři, rozhodovat tak může to, jak budou zvládat zápasy s papírově slabšími kluby. Každá ztráta bude mít velké slovo. Všechny zápasy proto musí hrát naplno, nic nesmí odfláknout. Ale nevsadil bych na nikoho.”