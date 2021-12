„Je divný, když dvě penaltové situace ve vápně rozhodčí posoudí úplně obráceně. Podle mě ale první penalta byla hodně těžká na posouzení, balon tam padal mezi hráče obou týmů, myslím, že oběma spadl na rameno. Při druhém momentu to už bylo trošku za hranou chápání, protože Douděra míč ani neodehrál, fauloval ho Rezek. Já to viděl přímo, nevím, kde stál rozhodčí Naštěstí je tu VAR,” komentoval Batíkovy přešlapy brankář Mladé Boleslavi Jan Šeda.

Všechny inkriminované události se staly ve druhém poločase, kdy už Mladá Boleslav vedla 1:0. Vlažené „žlutomodré” totiž chvíli před přestávkou potrestal chytře zahraným přímákem z nebezpečné vzdálenosti Tomáš Ladra.

„Tam byla shoda několika událostí. Tentokrát nepracovala dobře trojice stoperů. Vyvrcholilo to před inkasovaným gólem, byl laciný, soupeři jsme ho darovali,” zlobil se kouč Severočechů Jiří Jarošík.

Tepličtí nepředvedli dobrý výkon. Hlavně v první pětačtyřicetiminutovce byli nepřesní, nedokázali udržet míč na svých kopačkách a navíc chybovali v defenzivě. Po obrátce se před Šedu dostávali podstatně častěji, předfinální a finální fázi však měli bídnou.

„V první půli se nám nedařilo kombinovat, byli jsme hodně nervózní. Při těch ztrátách jsme se nemohli dostat do kombinace. Ani ve druhé půlce se to moc nezlepšilo, i když jsme měli platonickou převahu,” řekl Jarošík.

Fortelný navíc selhal v 69. minutě při pokutovém kopu, Šeda jeho pokus vystihnul a míč nohami vyrazil. „Forťase nejdřív rozhodil rozhodčí, protože mu před penaltou pořád vracel míč na puntík. Pak rozhodil sám sebe zpomalením. Dostal se do bodu, kdy měl balon mezi nohama, nemohl ho uklidit k tyči. Rozhodl jsem se, že to ustojím, vyplatilo se, na poslední chvíli jsem skočil doprava,” líčil Šeda.

„Čekal jsem na věc, na kterou u gólmanů koukám, ta bohužel nepřišla a dopadlo to, jak to dopadlo. Mrzí mě to vůči klubu, fanouškům, trenérům, hráčům, prostě všem. To, že jsme ztratili body, si kladu za vinu. Ta penalta byla zlomovým okamžikem utkání, mohli jsme ho otočit,” posypal si nešťastný hrdina nedělního duelu hlavu popelem.

V závěrečné fázi zápasu se „skláři” nedostali do souvislého tlaku, na vině bylo často přerušování, hosté z města aut hru chytře kouskovali. „Bylo to bojovné utkání, které nakonec vyústilo v naši šťastnou výhru. Byli jsme zodpovědní směrem dozadu, Teplice jsme do vážných situací nepustili; směrem dopředu jsme nebyli příliš přesní. Rozhodla jedna branka. Podržel nás Honza Šeda, který chytil penaltu. Pak už jsme věřili, že zápas zvládneme,” radoval se trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím z vítězství.

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Branka: 38. Ladra. Rozhodčí: Batík - Podaný, Pochylý - Štěrba (video). ŽK: Shejbal, Jukl, Sunzu, Jarošík (trenér) - Smrž, Matějovský, Douděra. Diváci: 968 (omezený počet).

Teplice: Grigar - Mareček (46. Kodad), Knapík, Shejbal - Hyčka, Jukl (82. Sunzu), Trubač, Fortelný, Vondrášek - Succar (61. Ledecký), Mareš (46. Rezek). Trenér: Jarošík.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Preisler, Jurásek - Matějovský, Smrž - Ladra, Hlavatý (82. Dancák), Ewerton (75. Fila) - Škoda (75. L. Mašek). Trenér: Jarolím.