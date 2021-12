Ze Stínadel spadl po důležitém zápase kámen, který udělal do země díru hlubokou jako Macocha. Mimořádně šťastný byl trenér „žlutomodrých" Jiří Jarošík, který se se svým novým týmem bodoval po sedmi neúspěšných pokusech.

Teplice se probudily do bílého rána, funkcionářům fotbalovým klubům ale při pohledu z okna stály na hlavě hrůzou vlasy. Nakonec sněhovou nadílku vytápění zvládlo, duel byl ale odložený o 20 minut. Možná i to způsobilo, že do hlediště nedorazila ani povolená tisícovka diváků.

Domácímu týmu ale jakoby tento handicap vůbec nevadil, na solidním terénu si vytvářeli řadu zajímavých příležitostí. Ani jednu však nevyužili, nejčastěji měl hlavu v dlaních velmi aktivní Mareš. Na druhé straně orazítkoval tyčku hlavičkou Janetzký. Po necelé hodině hry se Zlín ale přeci jen prosadil, střelou po zemi otevřel skóre zápasu exteplický Hrubý.

Jeho gól na domácí tým zapůsobil jako na hada pověstné dráždění bosou nohou. Brzy srovnal Fortelným, poté se v závěru prosadil uzdravený Shejbal. Třetí zásah přidal Zlínským, kteří museli nastoupit bez tří vykartovaných hráčů, jubilant Mareš. Jeho trefu ale musil posvětit VAR, asistent pod hlavní tribunou totiž mával ofsajd. V nastavení ještě přidal čtvrtou teplickou radost Trubač.

Není bez zajímavosti, že Teplice se Zlínem neprohrály doma čtrnáct utkání v řadě.

FK Teplice - Fastav Zlín 4:1 (0:0). Branky: 61. Fortelný, 65. Shejbal, 68. Mareš, 90.+3 Trubač - 57. Hrubý. Rozhodčí: Dalibor Černý - Caletka, Dobrovolný - Petřík (video). ŽK: Fortelný- Cedidla. Diváci: 400. Teplice: Grigar - Hyčka, Knapík, Chlumecký, Shejbal, Vondrášek - Jukl, Trubač, Fortelný (90. Kodad) - Rezek (59. Ledecký), Mareš (84. Krunert). Trenér: Jarošík. Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Fantiš (78. Nečas) - Tkáč (46. Hlinka), Conde - Dramé (50. Hrdlička), Hrubý (78. Bobčík), Reiter (84. Fillo) - Janetzký. Trenér: Jelínek.