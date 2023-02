Když v lize začínal, říkal si, že by bylo hezké v ní vydržet třeba do třiceti či pětatřiceti let. Nyní má na hrbu čtyři křížky a stále je platnou oporou FK Teplice. „Dokud nebudu cítit, že jsem mizerný, budu chytat. A potom bych šel rád do nižší soutěže. Fotbal totiž miluji. U Prahy máme barák, děti tam chodí do školy. Budeme žít tam," plánuje budoucnost.