Teprve devatenáctiletý středopolař byl vidět už v sobotu, kdy v dresu Army proti Teplicím jednoznačně vyčníval. Jarošíka zaujal natolik, že vytočil jeho číslo. „Už jsem si myslel, že budu hrát za Ústí Českou fotbalovou ligu, smiřoval jsem se s tím. Najednou volal trenér Jarošík, že by mě chtěl na zkoušku. Jsem za to strašně vděčný. A že by mě chtěl do Teplic? Tak to jsem moc rád, budu se snažit důvěru splatit,” reagoval sympatický mladíček, když se od novinářů dozvěděl, že v první zkouše uspěl natolik, že v trenérské kanceláři už je jasno.

Ta slova chvály ho musí hřát u srdce, Jarošík komplimenty nešetřil. „Skvěle zapadl, je to parádní fotbalista. Hrál jen poločas, ale skvěle mu to šlo ve středu pole, to je z toho zápasu to nejpříjemnější zjištění. Adam je hrozně šikovný kluk. Ne ten jeho věk to má v hlavě srovnané, je vždy připravený, zkrátka profík. Kdyby se svlékl, tak uvidíte, jaký má pekáč buchet. Hodně mu pomohlo, že byl v Drážďanech. Nepomůže to všem, ale jemu ano,” sypal Jarošík na Čičovského adresu superlativ za superlativem.

170 centimetrů měřící záložník zkrátka upoutal pozornost. Až překvapí, že po něm v minulosti některý klub z nejvyšší soutěž nesáhl. „Už v sedmnácti hrál druhou ligu, byl lídr. Má ladnost, pohyblivost, to jen tak netrénujete, Ví, co chce, na tréninku ho nemusíte kontrolovat. S takovými hráči je radost pracovat,” pokračoval teplický trenér ve svém pohledu odchovance Ústí.

Pak se pokusil srovnat Čičovského s typologicky podobným Bulmagou, který hrál ve druhém poločase. „Z té hry vidíte, kdo je připravený, kdo ještě ne. Adam stíhá i tempo hry, čtení hry, to má úplně někde jinde. Pro kluky ze třetí ligy je velký skok, když mají být teď s námi. Vidím, že mají tak rok dva na Čiču ztrátu, jestli se to vůbec dá dohnat.”

Čičovský si Jarošíka také nemůže vynachválit, pod jeho vedením v Ústí nad Labem zářil. „Vyhovuje mi, jaký se snaží hrát fotbal; po zemi, nemá rád zbytečné dlouhé nákopy. To mi svědčí. V Ústí to na jaře bylo jinak, tolik mi to nesedělo. Na podzim to přitom nebylo špatné, ale pak se to zlomilo, sestoupili jsme. Nevím, proč k tomu došlo.”

Hrát třetí ligu za Armu by byl pro Adama Čičovského krok zpátky. Sám si uvědomuje, že by mu Česká fotbalová ligy spíš vzala, než že by mu dala. „Srovnával jsem se s tím, že ji budu hrát, chvilku to bylo špatné. Ale pak jsem si řekl, že chci zamakat, abych se dostal výše. V Ústí mám smlouvu na tři roky. Dostat se do Teplic? To by byla velká šance.”