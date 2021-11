Každý, kdo se na odchovance vlašimské kopané podívá a zná Alexe Krále, nyní hráče anglického West Ham United, zpozorní. Na první pohled je Štěpán Králova kopie. Stejný účes, třináctka na dresu, přemýšlivá povaha a na hřišti obhospodařuje jeho střed. „Nevadí mi, když mě s ním srovnávají. Když jsem do Teplic přišel, hned si mě s ním spojovali a říkali, že jsem druhý Alex, teď už si na mě zvykli. Kéž bych i já na Stínadlech nastartoval kariéru, jako se to povedlo jemu. Dosáhl opravdu daleko. A jestli se cítím být v jeho stínu? To ne, já jsem prostě já, mám svůj život, svůj příběh,“ vykládá střapatý fotbalista.

KUDRNATÉ VLASYMU STŘÍHÁ BABIČKA

Kvůli vlasům si ho spoluhráči pořád dobírají. Když ho autor článku v kabině hledal, ozvalo se z jejího kouta: „Je u kadeřnice!“ Možná nikdo z nich netuší, že husté kudrnaté kadeře mu stříhá babička, která se v minulosti starala ve Vlašimi o vlasy celého fotbalového týmu. „Ty vlasy asi už patří k mému image. Lidi mě tak znají.“

Co ale o Štěpánovi fanoušci neví, je určitě to, že je pravidelně v půl jedenácté večer už v posteli. Spánkovou hygienu se snaží dodržovat přes půl roku, spánek totiž bere jako jedinečný zdroj energie. „Hodně jsem se o to zajímal, četl jsem různé knížky a články na internetu. Nejvíc mě ovlivnila kniha Proč spíme? Vyhodnotil jsem si, že by mě takový přístup mohl posouvat. Vše začíná večeří, po ní už nic nejím. V půl desáté mi pípne mobil, oznámí večerku. Pak se přepne do červeného režimu. Nasadím si brýle, které blokují modré světlo a třicet minut před spánkem si dám magnesium a CBD kapky.“

Eddie CahillZdroj: InternetKaždý mu říká, že jako by z oka vypadl Alexi Královi, Štěpán Krunert je ale podobný také herci Eddie Cahillovi, který hrál v celosvětově velmi populárním seriálu Přátelé asistenta Rachel Taga Jonse, do něhož se zamilovala. Sami posuďte, nakolik je podoba reálná.

Krunert má spánkovou hygienu vychytanou, samozřejmostí je pro něho vyvětraná místnost a naprostá tma. Svůj spánek monitoruje pomocí chytrého prstýnku Oura ring. „Spánek je pro mě opravdu klíčový. Snažím se svůj režim dodržovat, je to i něco jako rituál. Samozřejmě, že když není sezona nebo se je den volna, tak můžu udělat výjimku, ale díky zdravému spánku člověk předchází různým zraněním a dalším komplikacím,“ vysvětluje 21letý fotbalista, jenž je v reprezentaci do 21 let.

PŘÍTELKYNĚ (ZATÍM) DRŽÍ BASU

Řadu čtenářů jistě napadne, že s takovým profesionálním přístupem to bude mít Krunert především večer těžké s opačným pohlavím, ale není tomu tak. „Přítelkyni mám. Je chápavá, podporuje mě ve všem, i v tomhle rituálu. Já se jí snažím naučit, aby to také dodržovala. Je totiž sportovkyně, dříve tančila, takže má pro mě pochopení. Snad jí to dlouho vydrží,“ přeje si teplický záložník a na tváři rozehraje svůj šarmantní úsměv. „Asi by pomohlo, kdybychom bydleli spolu v Teplicích, to by na spánek bylo víc času, ale ona studuje v Praze, tak zatím také zůstávám v hlavním městě,“ dodává.

Patrně nikoho nepřekvapí, že Krunertovým sportovním vzorem je slavný Portugalec Cristiano Ronaldo, knižní příklad profesionála. „Jeho píle ho dovedla tam, kde je. Podle mě je skvělým příkladem pro všechny fotbalisty. Má kolem sebe spánkové specialisty, maká na sobě v posilovně, na kondici si zakládá. Já jsem dospěl k tomu, že kondice je hodně důležitá, proto pracuju s kondičním specialistou.“

Na rozdíl od Ronalda muž, který prošel ještě Benešovem, Bohemians a pražskou Duklou, operuje nejraději ve středu hřiště. „Nejraději jsem, když hrajeme na dvě šestky, na dva defenzivní záložníky. Mně vyhovuje být ten, který se může více vysouvat, hrát třeba i osmičku. Pod panem Kučerou jsem hrál i podhrot, desítku. Horší by to bylo, kdybych měl jít na stopera nebo na kraj zálohy. Ale pokud by mě tam trenér dal, tak bych se snažil do co nejlépe odpracovat. Jen je to tak, že jsem rád v centru dění, když můžu být na míči.“

Vytáhlý klučina (188 centimetrů) má za sebou kromě maturity i studium na soukromé vysoké škole, kde vystudoval titul BBA, což je titul bakalářské úrovně. „Jsou to základy managementu v ekonomice. Já se rozhodl, že dál studovat nebudu, že teď dám všechno fotbalu. Ale uvědomuji si, že s fotbalem můžu skončit kvůli zranění. Po gymplu jsem chtěl mít základ, abych kdyžtak mohl dál studovat. Máme rodinou firmu, tak tam by mohla být moje budoucnost. Ale mým přáním je zahrát si ve špičkové lize, sním i o Lize mistrů. Kdo by nesnil?“

NOHEJBAL MU V KARIÉŘE POMOHL

Další zajímavost - kromě fotbalu se Krunert věnoval nohejbalu. Se svým o tři roky mladším bratrem Michalem (hraje za třetiligový Benešov) hájil barvy extraligového benešovského Šacungu. „Dlouho se mi dařilo skloubit oba sporty, ale pak už to nešlo. Oba sporty mají spoustu společného. Fotbal se nehraje pouze po zemi. Odhad na balon, přesnost nahrávek přes obranu a zpracování míčů jsou činnosti, pro které je nohejbal ideální průpravou. Někdy při normálních situacích ve fotbale zahraju údery, které nejsou zrovna typické pro fotbalistu. Nohejbalisté by ale určitě věděli, co jsou zač.”

Štěpán Krunert po svém příchodu z Dukly rychle naskočil do teplického kádru, zasáhl do všech třinácti prvoligových duelů, sedm z nich začal v základní sestavě. „Nečekal jsem, že to půjde takhle rychle, myslel jsem, že se budu na začátku jen oťukávat. Kluci mě vzali do party, je to skvělé, kabina je super. Jsem moc rád za příležitosti, dostávám je i od nového trenéra Jarošíka. Teplice jsem vždy vnímal jako klub na úrovni, hrála v něm spousta dobrých hráčů, je tu krásný stadion. Doufám, že se zvedneme a ligu zachráníme.”