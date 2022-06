Trubače hokej fascinuje a přestože se rozhodl pro fotbal, ve kterém si dokonce zahrál nejen ligu, ale i za reprezentaci do 21 let, platí dodnes za velmi zdatného hokejistu. „Chodím si zahrát, když to čas dovolí. Hodně mě to baví,” vyznává se ze své ledové lásky.

Sleduje tuzemské soutěže, líbí se mu mezinárodní hokej, nejvíc ale u něj boduje slavná NHL. Jako spousta dalších hokejových nadšenců, i on propadl sbírání kartiček. „Mám doma celkem slušnou sbírku. I ty dražší karty, třeba s kusy dresu a tak podobně. Teď jsou nejvíc populární nadějní hráči typu Makara, MacKinonna, ty hodně sbírám. V Americe se mezi sběrateli točí ohledně těchto hvězd velké peníze. Některé karty pak časem získávají na ceně. Já to hodně sleduju,” přiznává, že rád s kartami spekuluje. „Třeba si někdy po kariéře otevřu obchůdek s kartami, asi by mě to bavilo.”

Finálová série, ve které zatím Colorado vede nad mužstvem z Floridy 2:0 na zápasy, se mu líbí. „Ve druhém utkání, které Laviny vyhrály 7:0, už se hrálo trošku víc do těla, ten první zápas byl spíš opatrnější. Podle mě teď Tampa minimálně jeden domácí zápas vyhraje. To domácí prostředí dělá v téhle sezoně hodně. Ale pravdou je, že se Tampě proti Coloradu celkově moc nedaří, asi jí nesedí. Tak uvidíme. Já mám rád i Ondru Paláta, tak je to pro mě finále, jak má být.”

Brankáři Francouzovi pomohla na vrchol také virtuální realita. Chválí ho i Hašek

Pohár by přál Coloradu i kvůli brankáři Pavlu Francouzovi, kterého obdivuje. „Má skvělý příběh, dokázal se dostat z mnoha zranění. Ale myslím si, že do branky se už nedostane… Jemu ale nevadí být jako dvojka, je pokorný, fajn kluk. Ten Stanley Cup mu opravdu hodně přeju.”

Trubač viděl Francouze na vlastní oči, když vychytal Litvínovu před sedmi lety titul. „Už tehdy byl výborný. Pro hráče je těžké mu dát gól, protože má lapačku na pravé ruce, tam má většina gólmanů vyrážečku, útočníci jsou zvyklí na ni střílet. Hlavně leváci, jako jsem já, s tím mají problém.”

Teplický 24letý záložník, který na Stínadla přišel před pěti lety ze Slavie, má už doma lístky na říjnový duel Nashville – San Jose, který se bude hrát na začátku října v Praze. „Mám dva lupeny, ale kupoval jsem je asi až třetí den předprodeje, už měli místa jen nahoru do galerie. Asi vezmu bráchu, těším se.”

V pondělí začal Trubač s Teplicemi přípravu na novou sezonu, na zahájení letního drilu se těšil. „My měli po dvou letech konečně delší pauzu. Před tím byl covid, to se chvíli hrálo, chvíli ne, pořád se začínalo. Tak teď už to bylo normální. A my po baráži fakt oddych potřebovali, hlavně ten psychický. O to víc jsem se těšil na fotbal.”