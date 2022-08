Bývalému fotbalistovi Prostějova se po obrátce povedlo skóre ve prospěch domácích navýšit, Plzeň ale záhy zapnula na vyšší obrátky a skóre srovnala.

Tepličtí se dokázali z obrovského tlaku mistra vymanit a postupem času zvedli hlavu. Ve čtvrté minutě nastavení skolil Hejda ve vápně střídajícího Kodala, sudí Machálek ukázal na pokutový kop, který potvrdilo i video. Hrdina dne Jakub Urbanec však Staňka z jedenáctky nepřekonal.

„V první půli jsme nehráli dobře. Škoda gólu na začátku druhé poloviny, ale pak jsme měli obrovský tlak a vyrovnali jsme. Na konci nás Staněk skvěle zachránil, pak jsme ještě měli stoprocentní šanci. Zápas nám ukázal, že pokud chceme vyhrát, musíme hrát celých 90 minut," konstatoval trenér Západočechů Michal Bílek.

„Byli jsme blizoučko k velikému vítězství, ale pak jsme byli blízko od porážky. Bod bereme. Nikdo s námi po té generálce moc nepočítal; přečetli jsme si, jak jsme špatní, tak jsme teď překvapili. Využili jsme slabšího začátku Plzně, kdy si mysleli, že to tu budou mít zadarmo. Pak to zlepšila, zjednodušila… Měli jsme trošku i štěstí," byl nakonec za bod rád lodivod žlutomodrých Jiří Jarošík.

Na adresu střelce Urbance měl slova chvály. „Na tenhle večer bude dlouho vzpomínat. On má krásný příběh. Hrál krajský přebor za béčko Žižkova, já věděl, že je volný, tak jsem se na něj šel podívat a vzal jsem ho do Prostějova. Ty góly jsou nadstavba, na penaltu si věřil, škoda, že ji nedal, ale to je fotbal."

Jak se úvodní ligový duel líbil forvardovi Plzně Janu Klimentovi? „Pro diváka to byl atraktivní zápas, pro nás se to nevyvíjelo dobře, začali jsme hrát až po druhém inkasovaném gólu. Na konci utkání nás zachránil brankář Staněk. Já ale věřil do poslení chvíle, že ještě dáme gól. Škoda, že to nevyšlo. Utkání jsme vůbec nepodcenili, v tom to není."

„Mám smíšené pocity. Mohl to být senzační hollywoodský příběh, ještě v září jsem hrál Pražský přebor. Ty góly jsou třešničkou na dortu, jsem za ně strašně rád, ale ta penalta mě mrzí. Já si věřil, že to vyjde, že ji dám. Ale brankář mě přečetl, já byl rozhodnutý, kam ji kopnu," byl v rozpacích autor dvou teplických branek Jakub Urbanec. „Ukázali jsme, že nechceme a nebudeme hrát o záchranu," dodal.

FK Teplice - Viktoria Plzeň 2:2 (1:0)

Branky: 22. a 47. Urbanec - 58. Kliment, 71. Mosquera. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Antoníček - Šimáček (video). ŽK: Dramé, Trubač, Grigar - Hejda, Kliment. ČK: 90.+7 Hejda. Diváci: 6403.