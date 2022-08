Parádní turnaj se konal na „šikmé ploše" v Třebívlicích už podvanácté. Na hřišti, které má sklon přes tři metry, dominoval Sláva team Most. Podnik byl skvěle zorganizovaný, proběhl v příjemné atmosféře.

Celkové pořadí:

1. Sláva team Most

2. Kings Praha

3. Bunda Team

4. SK Třebívlice

5. SK Třebenice

6. SK AC Libčeves

7. Berrlík Most

8. Rulfíci Most

9. Garda Třebívlice

10. SK Podsedice