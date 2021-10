FOTO: Byli jste v Teplicích na Anglii? Najděte se na fotkách!

Přes tři tisícovky fotbalových fanoušků viděly v pondělí na Stínadlech přátelské utkání reprezentací České republiky a Anglie do 20 let. V Teplicích byli dospělí a především dětští diváci ze všech koutů Ústeckého kraje, své mládežníky do lázeňského města svezly kluby z Cítolib, Děčína, Ústí nad Labem, Kadaně, Roudnice a také Nové Paky.

Diváci na reprezentačním zápase Česká republika - Anglie U20 | Foto: Deník/František Bílek

Parádní fotbalovou atmosféru nepokazilo ani to, že český národní výběr brzy prohrával. I za stavu 0:5 se na Stínadlech fandilo z plných plic! FOTO: V Teplicích byla báječná kulisa. Fandilo se i za nepříznivého stavu Přečíst článek › Podívejte se, jak se v Teplicích fandilo: Zdroj: Deník/František Bílek



