Zajímavý bude také losovací aktiv, na kterém se rozhodne, v jakých skupinách se týmy představí. Je možnost, že by se pětice mohla vtěsnat do jedné skupiny, což by přineslo fanouškům nejen několik derby, ale také by soutěž získala velkou atraktivitu.

Zajímavé bude také složení krajského přeboru mužů, který zatraktivní svou účastí nováčkové Hvězda Cheb, Františkovy Lázně a rezerva Baníku Sokolov. Tím se tak rozroste peloton rezervních týmů na čtyři výběry.

Mimo Sokolova B, se představí v novém ročníku vítěz loňského ročníku Slavia Karlovy Vary B, vicemistr v podání FK Ostrov B a opomenout bychom neměli ani rezervu mariánskolázeňské Viktorie. Chybět nebudou tradičně ani Dvory, tedy třetí tým uplynulého ročníku, který má vždy vysoké ambice.

V krajské I. A třídě se taktéž bude na co těšit. Soutěž totiž vyztuží tři nováčci, a to hornoslavkovský Spartak, Teplá a Lipová. Posledně jmenovaný tým nahradí v soutěži rezervu chebské Hvězdy, která záložní tým do soutěže nepřihlásila.

V krajské I. B třídě se představí pro změnu čtyři nováčci. Kynžvart, Habartov, Bukovany a Sedlec. Po pěti týmech bude mít v soutěži jak Chebsko, tak i Sokolovsko. Zbylá čtyři místa obsadily tým z Karlovarska.

Vítězové

Krajský přebor mužů: FC Slavia Karlovy Vary B

I. A třída: FK Baník Sokolov B

I. B třída: TJ Spartak Horní SlavkovOkres Karlovy Vary

OP mužů Karlovarska: TJ Karlovy Vary-Dvory B

III. třída Karlovarska: TJ RZ Abertamy

OP mužů Sokolovska: TJ Baník Union Nové Sedlo B

OP mužů Chebska: TJ Sokol Lázně Kynžvart

Postupy

Krajský přebor mužů: FK Baník Sokolov, FC Františkovy Lázně

I. A třída mužů: TJ Spartak Horní Slavkov, TJ Sokol Teplá, TJ Sokol Lipová

I. B třída mužů: TJ KSNP Sedlec, TJ Baník Habartov, TJ Baník Bukovany, TJ Sokol Lázně Kynžvart

OP mužů Karlovarska: TJ RZ Abertamy, TJ Počerny

Sestupy

do divize: FC Slavia Karlovy Vary

do KP mužů: FK Hvězda Cheb

do I. A třídy mužů: TJ Sokol Citice, SK Toužim, TJ Olympie Hroznětín

do I. B třídy mužů: SK Dolní Rychnov, TJ Baník Svatava, Aš/Hazlov, Hvězda Cheb B (nepřihlásila tým do soutěže)

do okresních přeborů: TJ Slavoj Kynšperk, TJ Sokol Chyše, FK Ajax Kolová

do III. třídy: TJ Slavoj Bečov, TJ Děpoltovice, TJ Jáchymov

Složení soutěží pro nový ročník

Krajský přebor mužů: Slavia Karlovy Vary B, Ostrov B, Mariánské Lázně B, Sokolov B, Františkovy Lázně, Lokomotiva Karlovy Vary, Královské Poříčí, Lomnice, Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Dvory, Trstěnice, Hvězda Cheb

I. A třída mužů: Horní Slavkov, Teplá, Lipová, Žlutice, Nejdek, Pila, Loket, FC Cheb, Kraslice, Citice, Toužim, Hroznětín, Skalná, Březová B

I. B třída mužů: Sedlec, Bukovany, Habartov, Sedlec, Aš, Dolní Rychnov, Svatava, Dolní Žandov, Tři Sekery, Plesná, Nová Role, Vojkovice, Královské Poříčí B, Jiskra Březová