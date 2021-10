Na Stínadla se vrací reprezentace. Na Anglii se čeká dobrá atmosféra

Po dlouhých letech se do Teplic vrací reprezentační fotbal. V pondělí od 17 hodin se na Stínadlech bude hrát přátelské utkání týmů České republiky a Anglie do 20 let.

V Teplicích se v pondělí půjde na reprezentační fotbal. | Foto: Deník/František Bílek

Na zápas budou platit permanentní vstupenky FK Teplice. Pro fanoušky budou otevřeny vchody D a E směrem od města, připraveny budou také pro majitele permanentních vstupenek. Vstupné pro dospělé činí 60 korun, děti do 150 centimetrů můžou do hlediště zadarmo. Teplickému klubu se už přihlásilo téměř 2000 mládežníků, kteří organizovaně na Stínadla dorazí fandit.