Na stadiony jich v uplynulé sezoně dorazily tisíce. Některé si daly pivo či limonádu a k tomu klobásu, jiné na tribunách jen chytaly bronz. Našly se i dámy, které sportovce neváhaly povzbudit svými hlasivkami, dokonce sem tam neměly daleko i pro peprnější výraz.

Podívejte se, jak parádně se fandilo v Hostovicích, kde bylo na televizním duelu s Chabařovicemi i spoustu fanynek:

Zdroj: Deník/František Bílek

Fotili jsme je nejen při exponovaných prvoligových duelech, ale také během vesnických utkání. A bylo se na co dívat, posuďte sami!

Čtenáři regionálních Deníků na webech Ústeckého kraje budou vybírat nejsympatičtější fanynku z bohaté nabídky. Hlasovat můžete jednou za půl hodiny, a to až do 31. července (do 23.59).

Vítězka vyhraje focení s profesionálem dle vlastního výběru (v přírodě, na sportovním stadionu, s přítelem, se zvířetem a tak podobně), zároveň s ní bude pořízený celostránkový rozhovor na téma fandění a sport, který bude otištěný v celém Ústeckém kraji, publikovaný bude zároveň i na webových stránkách Deníku. V případě, že vítězka nebude chtít fotit a absolvovat rozhovor, dostane možnost další v pořadí. Jak jste si všimili, soutěží i fanynky, které naši fotoreportéři zvěčnili spolu; v případě vítězství mají právo na výhru všechny příznivkyně na vítězné fotografii.