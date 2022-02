Pohádky květinové víly – kapitola 12. Pan Špenát

autor externí

Bude tomu asi rok, co se do naší říše přistěhoval pan Špenát se svou manželkou a třemi syny. Je to hodný tvor, který má rád zdravou stravu a tou zásobuje vlastně celé naše království.

Medvídek panda | Foto: Pixabay