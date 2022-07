Vojenské technické muzeum Lešany

Mezi obcemi Krhanice a Lešany u Týnce nad Sázavou ve Středočeském kraji, v prostoru bývalých dělostřeleckých kasáren, se od roku 1996 nachází expozice Vojenského technického muzea Vojenského historického ústavu Praha. V současné době ji tvoří více než sedm set historických tanků, kanonů, motocyklů, obrněných, nákladních a osobních vojenských vozidel, raketová technika, spojovací a ženijní prostředky a logistický materiál pocházející z období od roku 1890 až do současnosti.

Exponáty si můžete prohlédnout hned v deseti halách, pod šesti přístřešky a na volném prostranství. Rozsahem a složením svých sbírek, v nichž je zastoupen nejeden světový unikát, se toto muzeum řadí mezi nejvýznamnější evropské instituce svého druhu. Unikátní je zejména sbírka československých vojenských dopravních prostředků – tanků, motocyklů, nákladních a velitelských automobilů z období let 1918 až 1939 a kolekce kanonů systému Škoda.

Z období studené války patří mezi jedinečné exponáty raketová technika a také tanky – jak z výzbroje zemí Varšavské smlouvy, tak z výzbroje NATO. Největší událostí roku bývají Tankové dny, které se konají vždy poslední prázdninovou sobotu. Během letních prázdnin je zde otevřeno vždy od úterý do neděle od 9.30 do 17.30 hodin a vstup je zdarma.

Vojenské muzeum Králíky

Nejmodernější vojenské muzeum v České republice najdete v Králíkách na Orlickoústecku. Vojensko-historické expozice věnované armádě, obraně státu a československým opevněním jsou navíc přístupné celoročně s výjimkou pondělků a vánočních svátků.

Ve zrekonstruované výstavní hale uvidíte průřez historií československé a české armády, jejích spojenců i nepřátel v roce 1938, zajímavosti o československém pohraničním opevnění, dozvíte se zajímavosti z historie okupace, odboje i problematiky obrany vlasti. Připomenuty jsou zde také významné vojenské osobnosti. Nechybějí ukázky pěchotních zbraní, polních a protiletadlových děl, pěchotní a dělostřelecké munice, výstroje vojáků nebo ochranných prostředků proti bojovým a otravným látkám a zbraním hromadného ničení. K výstavní hale přiléhá venkovní přístřešek s velkými exponáty.

Vojenské muzeum Králíky je ústředním objektem celé Králické pevnostní oblasti, kterou můžete prozkoumat. Provede vás po ní Naučná stezka Vojenské historie - Králíky. Ta propojuje Velké náměstí v Králíkách s Muzeem opevnění - dělostřeleckou tvrzí Hůrka, kde se můžete podívat do podzemí, prochází kolem bojových objektů této tvrze, sestupuje k Vojenskému muzeu Králíky a k Muzeu čs. opevnění z let 1935-1938 - pěchotnímu srubu K - S 14 "U cihelny".

Pro opravdové fajnšmekry tady navíc nabízejí každou prázdninovou sobotu možnost svézt se v některém z bojových vozidel pěchoty. Poslední červencovou sobotu se v muzeu bude konat Malý tankový den. Na ploše tankové arény zde pořadatelé představí mostní tank MT 55A, dále stroje ŽS 55A, T 34, T 54 AM2 Kladivo, 2K 12 KUB, DTP 90, OT 810. Vždy po hlavní ukázce pak uvidíte mostní tank MT 55A přímo při práci.

Tvrz Hanička

Pestrou a zajímavou minulostí se může pochlubit tvrz Hanička u Rokytnice v Orlických horách. Pevnost patří do systému předválečného opevnění budovaného ve 30. letech minulého století proti rozpínajícímu se fašistickému Německu. Stavěna byla v letech 1936 až 1938 a své dívčí jméno dostala podle nedaleké osady. Před obsazením pohraničí nebyla ještě zcela vybavena, chyběla část výzbroje.

Za války zde německé dělostřelectvo postřelovalo čtyři ze šesti objektů tvrze a zkoušelo zde nově vyvinuté střely Röchling. „Ve vstupní hale je k vidění originál i pěkně provedená replika podkaliberní střely Röchling pro kanon ráže 150 milimetrů, kterou zde Němci zkoušeli v zimě 1939/1940,“ upozorňuje na jednu ze zajímavostí vedoucí Muzea Tvrze Hanička Pavel Minář.

Zajímavý osud měla Hanička i po válce. V roce 1969 byla tvrz zpřístupněna veřejnosti a v roce 1972 se zde natáčely záběry pro film Otakara Vávry Dny zrady. V roce 1975 ale tvrz zabralo Ministerstvo vnitra, které zde pod krycím názvem Objekt Kahan začalo budovat protiatomový kryt. Ten měl v případě války sloužit armádě i tajné službě jako záložní pracoviště pro zajištění komunikace a spojení. Práce zde pokračovaly až do roku 1993, nikdy ale nebyly dokončeny.

Army Muzeum Zdice

Army Muzeum ve Zdicích u Berouna založili nadšenci z klubu Klubu vojenské techniky a historie Zdice v roce 2005 v areálu původních kasáren železničního vojska. Představuje vojenskou historii 20. století se zaměřením na druhou světovou válku a na vojenskou techniku.

Hlavním lákadlem pro návštěvníky jsou skutečná vojenská historická vozidla, a těch je v muzeu k vidění opravdu hodně. Od těch všeobecně známých, jako jsou například motocykl Harley Davidson, Jeep Willys nebo třičtvrtětunka Dodge a nákladní vůz GMC až po vzácnější kousky jako americký M-8 Greyhound a M3A1 Scout car. Do této kategorie se řadí i vyprošťovací Ford Canada, cisternové provedení vozidla GMC a těžký tahač Diamond. Další zajímavostí je sovětská těžká technika, z níž zde vystavují samohybné dělo SU-100 a tank T34.

Letos je nosným tématem expozice 80. výročí heydrichiády včetně připojených působivých dobových zvukových záznamů z rozhlasových hlášení a zpráv.

V sobotu 2. července ve Zdicích přivítají prázdniny akcí pro děti i rodiče. Její součástí budou nejen soutěže pro děti s vojenskou tematikou, ale také třeba vyjížďky po okolí dobovou technikou.

Tvrz Stachelberg

Dělostřelecká tvrz Stachelberg mezi Trutnovem a Žacléřem na východní straně Krkonoš je největší dělostřeleckou tvrzí budovanou v předválečném Československu a jednou z největších v Evropě. V unikátním komplexu naleznete obrovskou moderní pevnost uprostřed její výstavby. Na povrchu jsou rozestavěné velké bunkry, jeden z nich se podařilo vybetonovat.

V něm pro své poučení najdete historickou expozici. Kolem vás se začíná odvíjet kus československých dějin. Republika je obklíčená Hitlerovým Německem a proti němu se na mapě zvedají linie našich pohraničních pevností. Na stěnách místností se střídají informace o opevnění s dramatickými událostmi jara a léta 1938 až po zářijovou mobilizaci naší armády. Pak přichází mnichovská katastrofa. Tou ovšem dějiny nekončí…

To nejzajímavější ale ukrývá Stachelberg hluboko ve skalním masivu - soustavu tří a půl kilometru chodeb a velkých sálů v hloubce až padesát metrů pod povrchem. Tady se ukrývalo zázemí pro posádku tvrze čítající kolem osmi set mužů - kasárna, sklady, spojovací chodby a další. Všechno je ve fázi, jaká byla během výstavby.

Ani tím však vaše prohlídka nemusí končit - s průvodcem můžete vyrazit do malých pevnůstek na povrchu, které tvoří skutečný příběh československého opevnění. Na konkrétních vyzbrojených objektech uvidíte, jak naše opevnění fungovalo v různých obměnách až do konce 20. století.

Muzeum na demarkační linii

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech se může pochlubit více než dvěma sty kusy vojenské techniky s daty výroby od roku 1918 do současnosti. Vše je plně funkční, takže stroje ze zdejších sbírek rádi využívají filmaři. Můžete si tady prohlédnout historickou techniku, ve které jezdili Nicolas Cage, Nastasja Kinski, Martin Dejdar nebo Michael York.

Velkou vzácností z první republiky je například štábní automobil Škoda 903 Superb, četnický autokar Walter a replika obrněného automobilu Tatra vz. 30. Za zmínku však stojí i technika z II. světové války, jako je například legendární Willys MB, GAZ 67, tank T-34, protiletadlová děla a houfnice nebo replika německého tanku Panther.

Ve vnitřních prostorách je pak expozice výzbroje a výstroje československé prvorepublikové armády, pohraničního opevnění, jednotlivých armád podílejících se na bojích na demarkační linii, holocaustu a II. odboje na Rokycansku.

Prožijete zde s našimi předky budování pohraničního opevnění, zažijete ale i noční přepadení na hranicích. Nová trojrozměrná multimediální expozice vás vtáhne do situace v pohraničí jedné noci v září 1938, kdy byla ordnery SdP přepadena četnická stanice, které přijíždí na pomoc pohotovostní oddíl československé armády v čele s obrněným automobilem OA vz. 30.

Horké léto a podzim roku 1938 uvidíte také na novém dioráma. Společně s branci pak nastoupíte při mobilizaci do pevnostních objektů. Prožijete ale také zklamání a bezmocnost při následné demobilizaci a ústupu z obranných postavení.

Aktivní účast našich vojáků v československých jednotkách v zahraničí na bojištích II. světové války a události tragického období do roku 1945 vám přiblíží další výstavní sály.

Protože město Rokycany leží na významném bodě – demarkační linii – je další dioráma o velikosti 6×2 metry věnováno právě situaci v květnu 1945 na této linii dotyku osvobozujících armád.

Army Park Ořechov

Army Park v Ořechově u Brna je největší military zábavním parkem v ČR. Je plný dobrodružných aktivit s vojenskou tematikou, armádní technikou a muzeem. Nachází se v bývalém areálu protivzdušné obrany města Brna a jeho velkou část zabírá právě muzeum, včetně podzemních hangárů na raketové nosiče Něva, nadzemních objektů a podzemního velitelského bunkru. Muzeum tedy nejsou jen vitríny s nedotknutelnými objekty, ale téměř historicko-vojenský skanzen, ve kterém zjistíte, jak armáda fungovala.

V muzeu, které mapuje historii naší armády od roku 1945 do roku 1989, najdete nejen výstroj, ruční zbraně a vojenské přístroje, ale i velkou vojenskou techniku, kterou zde můžete vidět i v provozu. Park nabízí paintball, terénní čtyřkolky, střelnici, opičí dráhu, jízdu na dvojkolkách Segway, v terénním Hummeru nebo obrněném transportéru a také se můžete naučit používat minohledačku.

Army Park Ořechov je přístupný celoročně, avšak pouze pro skupiny o minimálním počtu 10 osob a s nutností se předem objednat. Vstup pro širokou veřejnost bez objednání je možný pouze na historické bojové ukázky, které zde pořádají dvakrát do roka. Ta nejbližší bude 30. července, kdy se zde uskuteční Léto s vojenskou historií. Pořadatelé vám přiblíží operaci Barbarossa z roku 1941, boje v Polsku v roce 1944 a chybět nebude ani letecká show, dobová nemocnice nebo ukázka uniforem.

Letecké muzeum Kunovice

Milovníci letadel a letecké techniky si přijdou na své v Kunovicích u Uherského Hradiště. Zdejší letecké muzeum není zaměřené jen na vojenskou techniku, ale najdete zde i takzvaný Naganský expres – letoun Tupolev TU-154M. Bývalý vládní speciál v roce 1998 přivezl z japonského Nagana do Prahy naše hokejisty, kteří na olympijském Turnaji století vybojovali zlaté medaile.

Většinu exponátů ale tvoří vojenské stroje. Opravdu zblízka a ze všech stran si tak můžete prohlédnout armádní letouny MiG-15, MiG-21, Suchoje, Iljušiny či vrtulník Mi-4. Z plošiny nahlédnete do pilotní kabiny a můžete si tak během chvíle udělat jasnu představu o tom, jak málo místa v ní pilot měl a co všechno musel ovládat. V zastřešené části expozice je k vidění také elegantní lehký bitevní letoun Aero L-39 ZA Albatros nebo bezpilotní letoun Sojka III TVM.

V říjnu loňského roku do zdejší „aleje MiGů“ přibyl nový a velmi zajímavý exponát – sovětská stíhačka MiG-23 MF. Československá lidová armáda ji do své výzbroje převzala 3. prosince 1979. Sloužila do poloviny 90. let minulého století. Šlo o velmi výkonnou stíhačku s měnitelnou geometrií křídel, letoun takzvané 3. generace - jedno z nejlepších letadel ve své kategorii na světě. Svou aktivní kariéru končila na letecké základně v Žatci. Do Kunovic ji zapůjčil státní podnik LOM Praha.