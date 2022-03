„Na Stínadlech se perou s nedostatkem peněz. Na možnosti, jaké mají, si nepočínají zle, i když bývalé vedení po sportovní stránce nepracovalo dobře. To v Litvínově jsou finanční možnosti daleko větší, ale klub doposud také trpěl neodborností vedení, které několik let není schopno poskládat mančaft, který by patřil ke špičce soutěže,” říká sportovní manažer ze severu Čech, který si však nepřál být jmenovaný.

Mocenský boj zasáhl jak Teplice, tak i Litvínov. V lázeňském městě, kde se bez přestávky hraje mezi elitou od roku 1996, nejdéle v klubové historii, k němu došlo po smrti uznávaného klubového ředitele Františka Hrdličky. „Teplice smrtí pana Hrdličky přišly o svého tátu. Uměl sehnat peníze, silný byl i v zákulisí. I když je pravdou, že na konci jeho éry už finanční podpora majitele, sklářského nadnárodního koncernu AGC, slábla. Bylo to dané i odchodem Štěpána Popoviče z vedení AGC. Pavel Šedlbauer, jeho nástupce, už neměl takovou pozici, aby pro fotbalový klub vyjednal více peněz. Je sice pravda, že nový ředitel Petr Hynek dokázal pohlídat ekonomický chod klubu, aby čísla nebyla ještě víc červenější, ale po sportovní stránce šli pod jeho vedením Tepličtí dolů,” říká sportovní severočeský expert exkluzivně pro Deník.

Co si o úpadku severočeské fotbalové bašty myslí trenér Daniel Šmejkal, který na Stínadlech působil více než dvě sezony? „Přišel jsem dva roky poté, co zemřel pan Hrdlička. Tehdy tam byl velmi dobrý kádr a skončili jsme na pátém místě. Postupem času nám dobří hráči odcházeli a na jejich místa nepřicházely zas až tak kvalitní posily, což byla otázka financí klubu. Sice se prodal Alex Král a přišli nějací noví kluci, ale situace se dostatečně nestabilizovala.”

Fotbalové Teplice zchudly. Šedlbauer přiznává až čtyřicetiprocentní propad

Na jaře se zatím Teplicím daří. Bude se jednat o dlouhodobý jev? „Zdá se, že poté, co byl novým ředitelem jmenovaný Rudolf Řepka, jde klub znovu nahoru. Pomohlo i angažování Jiřího Jarošíka. Bude to ale běh na dlouhou trať, současná situace sportu vyloženě nepřeje, zvlášť pak na severu, kde je velmi těžké sehnat finanční podporu. Navíc v Teplicích, které se k sportu chovají macešsky, přestože svou podporu dokážou zabalit do hezkého obalu. Myslím, že pokud Teplice finančně neposílí, budou si pomáhat různými hostováními. Někdy vyjdou, jako třeba teď, někdy to až tak růžové být nemusí,” má sportovní expert Deníku jasno.

Litvínov? V lize je nepřetržitě už 63 let! V roce 2015 se na Zimním stadionu Ivana Hlinky slavil historický titul, od té doby jako by byla kabina „žlutočerných” permanentně v moci zlých duchů. „Žádný vymítač by Litvínovu nepomohl. Tehdejší vedení promarnilo šanci, jak kádr vhodně doplnit nebo spíš úplně přestavět. Pokud by se to povedlo, nemohlo by extraligové áčko hrát ve třech sezonách o bytí a nebytí. Polský majitel se před dvěma lety rozhodl pro změnu, přivedl zcela nový management, naopak odstřihl od klubu místní legendy, kteří s ním byly spojeny takřka pupeční šňůrou. Sportovní stránka se nezlepšila, jen se zhoršily vztahy s fanoušky,” přemýšlí expert Deníku.

„Nelíbí se mi, co vedení dělá,“ řekl otevřeně o vládě Pavla Hynka olympijský vítěz z Nagana Robert Reichel, litvínovský patriot. „Nechápu, proč kupujeme hráče odjinud a cizince, kteří na to nemají. A nedáme šanci naší mládeži,“ rozvedl svou myšlenku.

Kdyby nebyl trenérem Hlinka, nikdy bych do Nagana neletěl, vzpomíná Růžička

Vrátí Vervu na výsluní Vladimír Růžička, uznávaný hokejový trenér, který s reprezentací získal jeden titul jako hráč a dva jako kouč? „Kdekdo říká, že je za zenitem, já si to ale nemyslím. Pokud by se stal zároveň i sportovním manažerem, nebo pokud by s tím současným fungoval a měl jeho hlas velkou váhu při důležitých rozdhonutích, mohli by v Litvínově poskládat solidní mužstvo, peníze na něj rozhodně jsou. Navíc pomoc může i mládeži,” zaznívá z úst expertových. Stejného mínění je i Petr Klíma, a to nejen proto, že je Růžičkův kamarád. „Litvínovu pomůže. Je to jeden z nejlepších trenérů u nás i v Evropě,” tvrdí.

Pokud chtějí být oba kluby nadále konkurenceschopné, budou muset začít lépe pracovat s mládeží Ostatně v případě Litvínova už o mládeži řeč byla. „Tepličtí už udělali v tomto směru velký krok angažováním několika odchovanců a legend, šéfem mládeže se navíc stal Zdeno Frťala. Pod jeho vedením má nyní mládež v Teplicích hlavu a patu. V Litvínově jde o hlubší problém, který bych nerad rozváděl, protože nemám žádné důkazy. Ale to, že klub musí kupovat cizí hráče, o něčem svědčí, ne?” nabízí expert Deníku svůj pohled.