Když 39 vteřin před koncem střetnutí srovnal na 1:1 David Jiříček, řada českých fanoušků si vybavila podobnou trefu tragicky zesnulého Karla Rachůnka, díky níž se prodlužovalo utkání Česko - Švédsko na mistrovství světa dospělých v roce 2010. „Tuhle ránu seslal z nebe českému týmu Karel Rachůnek!" glosoval Záruba Jiříčkovu ránu a dal tak vzpomenout na také již legendární hlášku "Rachna kachna, to to letělo!", jíž oslavil Rachůnkův důležitý gól.

Kvíz: Znáte historii juniorských světových šampionátů hokejistů?

V prodloužení středečního zápasu poslal Česko do finále 50 vteřin před koncem Jiří Kulich. Záruba byl v euforii a do světa vypustil výrok, na který se bude dlouho vzpomínat. „Jiří Kulich vytřepal z bambule další gólovou ránu!" zahlásil radostně a při opakovaném záběru, díky němuž bylo vidět, že si kotouč našel cestu do branky podpažím švédského gólmana Lindboma, kreativně poznamenal: „Tenhle teploměr změřil teď horečku, která nastane v hokejové republice."

Kdekoho napadne, jak Zárubovy hlášky vznikají. Má je dopředu připravené, nebo se rodí díky spontánnosti jejich autora? „Prostě mě najednou něco napadne. Ale je pravda, že si promýšlím, jak by ten zápas mohl dopadnout a co znamená. Ať už pro historii, hráče, lidi, nebo i mne. Ani ,Přepište dějiny!´ jsem nikde napsáno neměl. Já jsem věděl, že ten tým dotáhne něco, co se nepovedlo třem předchozím generacím, i když k triumfu na olympiádě měly hrozně blízko. Tím jsme v hokejových dějinách měli nálepku týmu, který to nikdy nedokázal. A to jsme v Naganu konečně vyvrátili," říkal 55letý komentátor před časem v jednom z rozhovorů.

KVÍZ: Výjimečný brankář. Jak dobře znáte legendárního Dominika Haška?

Slavných hlášek, které za více než tři desetiletí díky Zárubovi vznikly, je nespočet. Které z nich jsou legendární? Jen na turnaji v Naganu se jich urodilo hned několik. Pamatujete, co slavný televizák zahlásil, když v semifinále proti Kanadě Jiří Šlégr otevřel tvrdou ránou skóre? Ano, „Takhle pálí Guma!" paměť máte náramnou. A když v nájezdech čaroval nepřekonatelný Dominik Hašek? „Až bude někdo Haškovi tesat sochu z kamene, musí ho vyobrazit v rozkleku!“ Nesmrtelná je rovněž pochvala jediné střelce rozhodujících nájezdů Roberta Reichela. „Jsi pašák, Alby!"

Vyberte z několika slavných hlášek Roberta Záruby vaši nejoblíbenější.