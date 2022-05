Můžou tím opět odstartovat medailové žně?

Vždycky jsem říkal, že k tomu, aby se něco vyhrálo na mistrovství světa, je potřeba obrovský kus štěstí. Musí si sednou spousta věcí dohromady. Faktorů, proč jsme získali bronzovou medaili, byla spousta. Klíčovým momentem bylo, že přijel David Pastrňák a zařadil se k mužstvu. Je to vynikající hokejista a bez ně by bylo daleko těžší získat bronzovou medaili. Hráči se stmelili, měli výbornou partu. To byl rozhodující faktor hlavně v té třetí třetině, kdy věděli, že je to jejich poslední třetina a nic jiného jim nezbývá. Dali do toho všechno a vrátilo se jim to. Roman Červenka měl taky vynikající turnaj. Sedla si spousta věcí, ale samozřejmě tam byla i negativa.

Jak důležité bude dál tvrdě pracovat s mládeži, abychom se tímhle neuspokojili?

Nemyslím si, že si všichni myslí, že se přivezla medaile a najednou jsme se zlepšili. Ten, kdo by to říkal, by musel být hodně naivní. Takhle to vůbec není. Je to dlouhá cesta. Medaile je ale správný odraz k tomu.

Změna v čele svazu není tak zásadní

Jak na to pohlížíte? Jako fanoušek, nebo jako člen výkonného výboru Českého hokeje?

Koukám na to různými pohledy. Samozřejmě jako člen výkonného výboru, který může promluvit do toho, jakým směrem se bude hokej ubírat. Ať už prací s mládeží, nábory nebo prací s trenéry. Já nebyl ten, kdo vítal zahraničního trenéra. Když jsme ale tenhle krok udělali, tak jsem si přál, aby se poučili i naši trenéři. Já tam nebyl, ale četl jsem o jeho neskutečné přípravě na zápas. Je to workoholik, který vstává v šest hodin a je tam první a odchází poslední. Je dané pravidlo, že jestli chceš něco, co chce další milion lidí, tak si to musíš odpracovat. Žádná jiná možnost není.

Brzy přijde volba nového prezidenta hokejového svazu. Jak zásadní událost to je?

Nemyslím si, že je to zas tak zásadní. Všichni samozřejmě křičí po změnách. Nový předseda se bude volit na dva roky. I bronzová medaile pomůže k tomu, aby se zavelelo ke změnám, které povedou k lepším zítřkům.

Co je podle vás nejzásadnější změna, kterou musíme udělat? Vždycky jste mluvil o tvrdé práci…

Samozřejmě, to jsem vždycky říkal. To je základ a říkal jsem to i teď. Pokud chceš něco, co chce milion lidí, musíš pracovat víc než ostatní. Jedna věc je pracovat a najít v sobě vůli. Druhá věc je, aby tě k tomu někdo vedl, dal ti cestu a usměrňoval tě. Ve škole jsou to učitelé, v hokeji trenéři. Tam bychom taky mohli zapracovat trochu víc.

Náš stadion bude daleko hezčí

Co vás teď čeká? Už se budete chystat na sezonu?

Teď odlétávám do USA a do Kanady, kde budu čtrnáct dní. Potom se vrátím a budu se připravovat. Nejen hokejově, ale taky manažersky, abychom dali dohromady co nejsilnější tým.

Mluvil jste taky o tom, že jste pro Kladno hledal hráče na mistrovství. Vyhlédl jste si tam nějaké posily?

Jedna věc je si vyhlédnout a někoho chtít, druhá věc je, jestli ten druhý má zájem. Hlavně to musí dávat smysl ekonomicky. Abych přímo odpověděl „ano, mám hráče, který hrál na mistrovství světa“, to neřeknu. Chtěl jsem naznačit, že i relativní outsideři mají spoustu kvalitních hráčů, kteří se můžou výkonnostně rovnat hráčům, kteří by měli být lepší. Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem a výborným a průměrným hráčem není zas tak velký.

Jak probíhá rekonstrukce kladenského stadionu? Už se zabydlujete v nové kanceláři?

Nová kancelář je ještě v nedohlednu, ta ale není tolik důležitá. Důležité je, abychom měli střechu, která už tam je. Teď bude záležet na vnitřních pracích. Vnějšek vypadá velice dobře. Snad to ocení i fanoušci. Bude to daleko komfortnější a hezčí.

Jde rekonstrukce podle plánu?

Měli bychom to stihnout. Další problém ale nastal v tom, že je v rekonstrukci i druhá plocha. Na začátku sezony si budeme muset najít stadion, kde budeme trénovat nejen my, ale i naše mládež. Je to problém, ale byla to další věc, která se nedá odkládat. Pevně věřím, že do prvního zápasu bude zimní stadion k dispozici.

Baví mě tvořit něco vlastního

Už je vyřešená situace na střídačce Rytířů?

Něco mám v hlavě. Ne vždycky se věci stanou tak, jak by sis přál. Ještě je ale moc brzo o tom mluvit.

Minulý týden jste měl autonehodu a mluvilo se o nějakém poranění. Jste v pořádku?

Měl jsem ohromné štěstí. Byla to moje chyba, díkybohu se mi nic vážného nestalo.

Představil jste svoji značku, která se zaměřuje na CBD produkty. Proč jste se rozhodl pro tyto výrobky?

Mám s nimi zkušenosti. Jsou to věci, které pomáhají sportovcům a jsou to doplňky pro moji práci. Dávalo to největší smysl. Hlavní důvod byl ten, že si člověk může udělat něco vlastního. Může využít svých zkušeností, může se poradit a zeptat se, jestli je tohle možné, nebo není.

O značce jste mluvil jako o dárku k padesátinám…

Když mi bylo padesát let, chtěl jsem si to dát jako dárek. Ještě jsme ale nebyli připravení, nebylo to tak, jak jsem si představoval. Každý by byl rád, kdyby se značka vyvíjela a šla nahoru. Pro mě to ale není to nejdůležitější. Spousta lidí s podobnými produkty přišla do kontaktu. Byl bych rád, kdyby to vyzkoušeli a byli spokojení a pocítili ten rozdíl. Já si to udělal k obrazu svému. Nemusí to fungovat pro všechny, ale já tam mám svoje favority, které používám dennodenně.