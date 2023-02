Zdroj: Youtube

Slavný Dominátor se na plátně mihne jako jakýsi patron a idol. „Já jsem rád, že film není o té naší hokejové partě, ale že jsme v něm inspirací dětem. Když jsem byl malý, tak jsem měl také idoly, které mě hnaly dál."

V hlavní dětské roli diváci uvidí jedenáctiletého hokejistu 7. třídy Hvězdy Praha Toma Brentona, který se ale chce věnovat hlavně filmové kariéře. „A kdyby to nevyšlo, tak bych byl hokejista. Patřím k těm lepším, jde mi to," usmíval se stydlivě.

Nagano pochopitelně nepamatuje, většinu dospělých herců ale před čtvrtstoletím zasáhlo. Herečka Taťjána Medvěcká si při něm přivodila kuriózní nehodu „Žehlila jsem a jak jsem se dívala na televizi, tak se mi žehlička přilepila k levému lokti. Ale obešlo se to bez větších bolestí," vylíčila.

Otakar Brousek, jenž si střihl roli dědečka, bývalého brankáře, měl během japonského olympijského turnaje těhotnou manželku. „Ráno jsem jí budil, když jsem sledoval zápasy. Nelíbilo se jí to, ale pak koukala také," potvrdil, že naganská euforie tehdy zasáhla téměř každého.

Ano, téměř. Důkaz o tom podala Jana Bernášková, když vysvětlovala, že jí známí museli objasnit, proč lidi kolem ní při sledování hokeje tak blázní. „Zasvětili mě do toho, že je to kvůli našemu zisku titulu mistra světa," rozesmála přítomné žurnalisty.

Čermák filmu věří

Hynek Čermák má v Dětech Nagana velkou roli trenéra, hokej pro něj ale není žádnou srdcovkou. „V podstatě k němu nemám žádný vztah, i když jsem ho jako malý hrával a před nějakými dvaceti lety jsem dostal roli brankáře v seriálu Poslední sezona; Hašan mě tehdy učil chytat. Nagano jsem ale prožíval, stálo to za to."

Čermák je přesvědčený, že Děti Nagana se filmovému divákovi zapíšou do srdce. „Dává dětem možnost vidět ty správné vzory, aniž by nějak moralizoval. Není to podle mě jen plácnutí do vody, v české kinematografii bude mít významné místo, neomrzí se."