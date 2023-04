U velkého úspěchu hokejových Drážďan byli Čaloun se synem a Císařovský

Parádní úspěch zaznamenali v dresu Dresdner Eislöwen ústečtí hokejisté Lukáš Čaloun a Jakub Císařovský. S týmem do 15 let se stali vicemistry Německa. „Pro samotný klub je to velká událost. Navíc sedmnáctka získala bronz. My když se vraceli domů z finálového turnaje, který se hrál v Düssledorfu, tak nás v Drážďanech čekalo plno lidí. Bylo to moje druhé Nagano," usmívá se olympijský vítěz Jan Čaloun, který drážďanskou patnáctku trénuje.

Úspěch Čalouna a Císařovského v německých Drážďanech | Video: soukromý archiv Karla Císařovského