Do Číny by 23letá hokejistka, která má z mládežnické reprezentace řadu zkušeností z vrcholných akcí, měla letět jako třetí gólmanka, přesto věří, že si pod pěti kruhy může zachytat. „Naděje je vždycky. Jestli si zachytám nebo ne, je jen na trenérech. Já se snažím připravit na sto procent, abych mohla s čistým svědomím vlézt do branky, když na mě trenér ukáže.”

Kolegyněmi v brankovišti jsou Zechovské Klára Peslarová a Viktorie Švejdová, obě děvčata působí ve Švédsku. „Jsou to kvalitní brankářky. Pomáháme si, i když rivalita tam je, bez ní to nejde. Spíš je to v rovině hecování. Ale nevycházet spolu by byla cesta do pekel. Já zatím o zahraničí neuvažuji, i když nabídky byly. Studuji totiž na UJEPu fakultu zdravotnických studií obor ergoterapie. A i hokejově jsem u nás spokojená,” tvrdí gólmanka Příbrami a bílinských juniorů.

Se středočeským týmem Kateřina vede suverénně tabulku pouze čtyřčlenné ženské extraligy, titul by Baník neměl minout. „Sezonu máme výborně rozjetou, teď už zbývá to ´jen´ dotáhnout do vítězného konce. Patřím tam k těm starším, snažím se mladším holkám před sebou pomáhat a nějaké zkušenosti předat mladší kolegyni Sáře Ševčíkové.”

FOTO: Historický postup! České hokejistky si poprvé zahrají na olympiádě

Nejvyšší tuzemská soutěž žen se hraje pouze se čtyřmi týmy, i proto Zechovská bere zavděk možností chytat za bílinské juniory. „Je pravda, že kvalita naší ligy není vysoká. Je to jeden z faktorů, proč z Česka odchází hodně hráček do zahraničí. Ale u nás v Příbrami jsme na tom dobře. K tomu ještě trénuji s bílinským áčkem, takže mám čtyři až sedm tréninků týdně a do toho zápasy. Herně i tréninkově jsem vytížená,” objasňuje žena, která v minulosti byla i na střídačce mužů Bíliny při II. hokejové lize.

Olympijské hry jsou pro Zechovskou splněným snem. Přestože měla náznaky, že bude v nominaci, slavit začala, až když vše bylo černé na bílém. „Měla jsem z nominace velkou radost. Slavila jsem ale jen v rodinném kruhu; s lidmi, na kterých mi záleží.”

Nyní už se psychicky i fyzicky připravuje na olympijský blok. A věří, že Hry nikterak nenaruší světem prostupující koronavirus, respektive jeho nová mutace jménem omikron. „Už jsme si různými omezeními prošly dvakrát na mistrovství světa, tak jsme na to nějak zvyklé. V tomto ohledu jsou podmínky pro všechny stejné. Jestli se bojím případného zrušení? Kdo se bojí, nesmí do lesa,” usmívá se Kateřina. „Kdybych se měla jen bát, tak se ustrachuji k smrti. Snažím se myslet pozitivně a tyhle varianty si moc nepřipouštět; přeci jen to není moje rozhodnutí, a nic moc s tím neudělám. Jediné, co ovlivním je moje osobní příprava na Hry.”

Brankářka mezi chlapy. Zechovské se splnil sen, teď myslí na olympiádu

Na samotném turnaji by Češky chtěly postoupit ze skupiny, ve které se postupně střetnou s domácí Čínou, dále se Švédskem, Dánskem a Japonskem. „Šanci na postup máme, tým je dost kvalitní. Největšími favoritkami na zlato jsou Kanada a USA, ale to neznamená, že někdo nemůže překvapit.”

Za zdravým sebevědomím českých hráček a pochopitelně i za jejich progresem stojí trenér Tomáš Pacina. Zechovská má pro něj jen slova chvály. „Je skvělé, že nám věří, že nám buduje sebedůvěru. Je to pak znát. Můžu říct, že je hodně komunikativní, na komunikaci si zakládá. Hodně mluví i s brankářkami, probírá s námi i nehokejové věci, které se ale můžou na ledě projevit. Je na něm znát, že má hodně zkušeností ze zámoří; má přehled v hokejových stylech a ve všem možném, má i řadu zajímavých kontaktů na lidi, kteří jsou i nám k dispozici.”

Česká brankářka vnímá, že díky postupu na Zimní olympijské hry se na ženský hokej už tolik nedívá přes prsty. „Tím postupem jsme se určitě dostaly víc mediálně na oči. Určitě by byl super i nějaký další úspěch na Hrách. Určitě na něj máme!