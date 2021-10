Jakou váhu může mít trenérská výzva a že jde někdy o značně riskantní podnik, ukázal nedělní zápas Hradce Králové v Litvínově. Hosté při ní neuspěli, i díky ubráněnému oslabení, které bylo trestem za neúspěšný challange, ale střetnutí na severu Čech obrátili ve svůj prospěch.

Litvínov - Hradec Králové 3:4 | Foto: Deník/František Bílek

Východočeši si ve 28. minutě vyžádali přezkoumání třetí branky v jejich síti. Sudí přestupek neviděli, Mountfield tak šel do dvougólového manka a automaticky navíc do oslabení. Verva ale čtvrtý gól nepřidala, naopak záhy inkasovala, vinou čehož později dobře rozjetý duel ztratila. „Bylo to pade na pade. Někdy je to opravdu risk, to je ale současný hokej,” měl po konci zápasu asistent hlavního trenéra Hradce Králové Ladislav Čihák důvod k úsměvu.