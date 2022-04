Amélie z Montmartru

Krásná, drobná, bezprostřední. 31. srpna 1997 dostala ve 4 hodiny ráno nápad. Vzpomínáte? Jmenuje se Amélie a usmyslela si, že chce stůj co stůj najít dávného majitele krabičky vzpomínek, kterou náhodou našla ve svém bytě. Třeba mu schází a je nutné mu jeho zvláštní poklad vrátit. Jestli to ocení, bude všechno tak, jak má být. A když ne, tak nic. Amélie začne vstupovat cizím lidem do života a dějí se věci…