Co je tedy v nabídce? Opravdu bláznivé možnosti.

Zmínit lze dva tipy na Kariho Jalonena, což je historicky první zahraniční kouč reprezentace. Vykázání ze střídačky dostalo kurz 35:1. Dokážete si představit, že by byl finský kouč propuštěn od reprezentace ještě během turnaje? Pokud ano, k dispozici je kurz 85:1.

„Příprava dopadla dobře a zdá se, že Jalonen s Nedvědem dokázali poskládat hodně zajímavý tým,“ upozornil Hanák, že s tímto scénářem nepočítá ani on sám.

Finský realismus a české snění. Jak trenér Jalonen změnil atmosféru

Blamáž by byl nepostup do čtvrtfinále (9:1). Mnohem strašidelněji a vlastně i bizarněji vypadá černý scénář v podobě českého sestupu do nižší divize mezi Japonsko, Litvu a Ukrajinu (666:1) či nejvíce inkasovaných gólů ze všech týmů obou základních skupin (1000:1).

Kolaps ale může mít i relativně normální průběh. Sázet tak lze na větší počet inkasovaných branek, nezdar hvězd z NHL i počet trestných minut.

A optimisté z řad fanoušků pořád mohou využít obvyklé tipy. Třeba na zisk medaile pro Česko lze vsadit v kurzu 2,05:1 (zlato 6,5:1). Zajímavost na závěr? Tahle čísla se mění každou chvíli. Klesají. Původně mělo zlato kurz 9:1!

"Hodně lidí si už vsadilo na to, že to špatné období letos skončí," poznamenal mluvčí Fortuny Petr Šrain.