Místo aby problém řešili, utíkají před ním. Lidem, kteří se chovají podobně, jejich okolí mnohdy říká, že dělají to samé, co pštrosi, kteří strkají hlavu do písku. Jenže má toto známé tvrzení pravdivý základ? Opravdu obří ptáci strkají hlavu do země, a ještě k tomu ze zbabělosti? Nebo to dělají z jiného důvodu? Tomuto tématu se věnuje pětadvacátý díl seriálu Deníku 100 otázek a odpovědí.